Salud niega la suspensión de operaciones por falta de camas en el hospital de Lorca que denuncia el PSOE

El PSOE ha denunciado un nuevo episodio de saturación del Hospital Rafael Méndez de Lorca, que según este partido obligó a cancelar el miércoles algunas operaciones quirúrgicas de traumatología por falta de camas para los pacientes, una circunstancia que ha negado la Consejería de Salud del Gobierno regional.

Según ese departamento autonómico el servicio quirúrgico de Trauma "no ha suspendido cirugías por falta de camas" y aclara que "la actividad programada se está desarrollando con normalidad y se priorizan las actuaciones urgentes".

La realidad es otra según la secretaria general del PSOE, Isabel Casalduero, que no solo habla de esa cancelación de operaciones, sino que asegura que la falta de camas en las plantas ha llevado a algunos pacientes a pasar varios días en Urgencias a la espera de que quedaran vacantes para el ingreso.

También lo niega la Consejería, que solo reconoce que cuando coincide una alta afluencia de pacientes con un alta demanda de ingresos "pueden producirse momentos puntuales de mayor presión asistencial que, gracias al trabajo coordinado de los profesionales involucrados, se agiliza al máximo".

Las explicaciones no convencen al PSOE y su secretaria general considera que el hospital Rafael Méndez se ha quedado pequeño y no puede asumir la demanda actual de servicio y usuarios de la comarca, por lo que reclama la construcción de otro hospital público para Lorca.

Casalduero también ha vuelto a reclamar, entre tanto, la ampliación de camas, la contratación urgente de personal sanitario y la reorganización de los servicios hospitalarios en el Rafael Méndez.