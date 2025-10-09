COPE
Podcasts
Deportes Coruña
Deportes Coruña

HISTORIA DE... Blai Roca

El portero del Liceo repasa su trayectoria en la sección semanal de Deportes Cope Coruña. 

Blai Roca
00:00
Descargar

Escucha la historia de Blai Roca

Deportes COPE Coruña

Coruña - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 9 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking