El Granada CF tendrá una baja por lesión, más la ausencia de los internacionales, frente a la U.D. Las Palmas y Pacheta anuncia un posible fichaje en el mercado invernal

Arnaiz es el único jugador del Granada que está lesionado para el partido frente a Las Palmas. A ello hay que unir la ausencia de los internacionales: Astralaga (sub 21), Luca Zidane (Argelia), Hongla (Camerún) y Rodelas (sub 21). También hay que tener en cuentan a otros jugadores del club convocados por sus selecciones: Carlos Guirado del Juvenil (sub 18) y Gael Joel (Guinea Ecuatorial). Ante la preocupante situación de que las bajas de los porteros puedan reiterarse en el futuro, Pacheta ha anunciado que es muy probable que se fiche a un guardameta en el mercado invernal. Parece indudable que el requisito es que no sea internacional.

Ante esta preocupante situación en la portería del Granada, el técnico ha manifestado que "no altera la competición, porque son las normas de la competición y ya lo sabía, pero esto no es normal". Pacheta ha reivindicado su derecho a la queja. Sobre la decisión de que sea Iker el guardameta del Granada en el partido frente a Las Palmas, cuando no es el titular en el Recreativo, ha indicado que es una decisión personal. Sobre el cancerbero ha indicado que "es un chico que se ha ganado el respeto del compañero. Cuando quieres poner a un jugador joven, lo primero es que los veteranos, la gente de empaque del equipo, le admita. Además, tiene un buen pie, es tranquilo y estable, y aunque no mida 1,90, tiene buen juego aéreo".

Con respecto al rival, Pacheta, como es habitual en estos casos, se ha deshecho en elogios, indicando que "es muy bueno con el balón y hace correr a todos los equipos, y tengo que preparar a mi gente, al jugador, a la afición, para que sepa que va a haber momentos en el partido donde nos van a hacer correr y tenemos que estar preparados para sufrir. Tiene un juego posicional fantástico, con un control-pase que lo tienen muy pocos en Segunda División y con una gran clarividencia a la hora de encontrar a la gente interlineada".

Con respecto a la alineación, ha insistido en que, salvo la portería y la duda entre si Bouldini juega unos minutos al principio o al final del partido, se repetirá el once que venció a la Real Sociedad B. Por tanto, el once debe estar integrado por Iker; Casadeús, Óscar, Manu Lama, Diallo; Sergio Ruiz, Alemañ, Rubén Alcaraz; Faye, Álex Sola y Jorge Pascual.

El entrenador de Las Palmas, Luis García, ha dicho que "el Granada ha girado su dinámica y es muy buen equipo, independientemente de la clasificación actual. Merecerían tener más puntos. Tiene un gran entrenador, con experiencia y ascensos. Ocupa muy bien el área en fase ofensiva y en la defensiva es agresivo".