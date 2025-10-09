Marcus Cooper, sobre la vuelta a la modalidad K1: “Tengo que volver a adaptarme con toda la dificultad que conlleva”

Las vueltas pueden ser complicadas, comprometidas e incluso dudosas. Pero para Marcus Cooper, triple medallista olímpico y el mayor referente del piragüismo español, la situación es distinta. Tras el éxito en París 2024 en la modalidad K4 - 500, donde logró el bronce, Cooper regresa a K1 - 1000, especialidad con la que logró colgarse la medalla de oro hace 9 años.

Sobre el retorno a esta modalidad, el mallorquín asegura que “volver a adaptarse conlleva una gran dificultad, sobre todo por el incremento de metros”. Al tratarse de una variante más exigente en el tono físico, el piragüista comenta que “es importante realizar entrenamiento de fondo para coger más distancia”.

Más allá de retomar una etapa de gran éxito en su carrera, Marcus afirma: “Mi objetivo principal es ponerme las cosas más difíciles y superarme a mí mismo, y más después de un año post olímpico de reposo”.

Preparación y objetivos

Cooper, que se prepara intensamente para Los Ángeles 2028 y los próximos europeos, no es el único piragüista mallorquín que se pone a tono. Álex Graneri, deportista emergente de 22 años, es una de las mayores promesas del remo en el plano nacional e internacional. También mallorquín, cuenta con tres medallas de bronce mundiales en su palmarés. Su objetivo, llegar a unos Juegos Olímpicos.

Carreras asentadas y otras que arrancan con fuerza, pero de un indudable talento y con muchas ganas de demostrar al mundo el talento y potencial del que poseen.