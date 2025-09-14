Notifican más de 2.300 pisos ilegales en Baleares para su retirada de las plataformas de alojamientos turísticos

Sigue la cruzada contra el alquiler vacacional ilegal que sigue siendo considerado como el gran causante de la emergencia habitacional que sufre Baleares.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 2.373 pisos turísticos ilegales en Baleares a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos.

Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales, según ha señalado el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez.

Ahora, las distintas plataformas deberán retirar los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

ciutadella el municipio con mayor número de solicitudes rechazadas

Los municipios baleares con mayor número de solicitudes rechazadas son Ciutadella (299 solicitudes revocadas), Sant Josep de Sa Talaia (178) y Santa Margalida (133). A estos les siguen Santanyí, con 117; Es Mercadal, con 96; y Palma, con 54.

Según ha destacado el Ministerio, España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos.

Así, a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Airbnb se compromete a retirarlos de la plataforma

Airbnb se ha comprometido a retirar los pisos turísticos que no han obtenido el número de registro obligatorio, aproximadamente uno de cada diez de los publicados en esta plataforma, en una "firme apuesta" por colaborar con el Ministerio de Vivienda y garantizar el "cumplimiento estricto" de la normativa de alquileres de corta duración.

"En colaboración con el Ministerio de Vivienda, se ha identificado que menos del 10 % de los números de registro que fueron revocados corresponden a anuncios que están en Airbnb, y se procederá a darlos de baja de la plataforma", señala el comunicado.

"Este es un nuevo capítulo para Airbnb en España, definido por un compromiso proactivo con la colaboración, la calidad y una visión a largo plazo de crecimiento sostenible que beneficia a todos", asegura Jaime Rodríguez de Santiago, director general de Airbnb Marketing Services en España.

Según el directivo, la gran mayoría de los anuncios activos muestran hoy un número de registro y estos "son mayoritariamente los preferidos por los viajeros".

Con esta contribución, subraya, Airbnb "ayudará a dar forma a un futuro sostenible" para los alquileres a corto plazo en España".

La empresa reclama que las otras plataformas de alquiler de pisos turísticos se unan al "esfuerzo y compromiso de transparencia" en la lucha contra los pisos turísticos ilegales.

datos nacionales

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes, de las cuales 264.998 (78,75 por ciento) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3 por ciento).

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.

Con el registro y la Ventanilla Única Digital, el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez busca "preservar la función social de la vivienda y combatir los pisos turísticos ilegales, que expulsan a las familias de sus barrios y desdibujan las ciudades".

el lunes se revocan más de 50.000 viviendas de alquiler vacacional

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este lunes van a revocar y quitar del Registro Único de Arrendamientos 53.000 viviendas, "que pretenden convertirse en alquileres vacacionales o turísticos", para que pasen a ser "alquileres constantes, permanentes para la gente joven, las familias de este país".

En un mitin en Málaga, ha defendido que "eso es gobernar para la gente, que es lo que hace el PSOE cuando tiene el honor de liderar instituciones", asegurando además que están "desarrollando una nueva política de vivienda frente a la perspectiva, a la aproximación neoliberal que ha imperado en la política de vivienda durante estos últimos cuarenta y tantos años de democracia".

Así, ha argumentado que el PSOE, con él en el Gobierno, ha aprobado "por primera vez en los más de 40 años de la historia de la democracia, la ley de vivienda, que permite no solamente a los propietarios de viviendas sino también a las comunidades autónomas ejercer palancas para reducir el precio de la vivienda, para construir vivienda oficial y vivienda protegida para los jóvenes". "Eso es lo que estamos haciendo", ha subrayado.