Javi Lara: "Siempre tenemos los mismos problemas para fichar en la UD Ibiza, la vivienda es uno de ellos"

La Unión Deportiva Ibiza se estrena en casa esta temporada tras conseguir los tres primeros puntos del curso en Sevilla (1-2). Este sábado reciben al Hércules a las 21:15h en Can Misses con una plantilla completamente remodelada, pese a mantener cierta columna vertebral, han sido 15 fichajes en total para una plantilla que tiene exigencia máxima de buscar el ascenso bajo la dirección de Paco Jémez.

El director deportivo del club, Javi Lara, ex futbolista del equipo celeste entre otros muchos equipos, ha completado su primer mercado completo desde su incorporación al puesto el pasado mes de Enero, justo días después de colgar las botas como futbolista.

Lara, muy querido por la afición ibicenca, afronta con máxima ilusión el desafío. Este miércoles ha dejado reflexiones muy interesantes sobre lo que se ha encontrado en el mercado y las dificultades de hacer un proyecto ganador para la UD Ibiza. Pese a contar con los importantes recursos económicos de la propiedad que encabeza Amadeo Salvo y ser un proyecto ganador, el Ibiza se encuentra con problemas serios para atraer a los jugadores, y uno de ellos es el mismo que sufren los ibicencos: la vivienda.

Con los precios por las nubes, el drama de la vivienda ha provocado grandes dificultades a los residentes o a aquellos profesionales y trabajadores que llegan a la isla para instalarse, entre ellos sanitarios, policías, guardias civiles, profesores etc. Hay muy poca vivienda, la que hay está por las nubes, lo que ha provocado situaciones indeseadas como familias viviendo en caravanas. La especulación, el atractivo de la isla para un mercado de alto poder adquisitivo, el alquiler vacacional, son problemas serios.

El fútbol no es ajeno a este problema como ha explicado Lara: "las limitaciones nuestras siempre son las mismas, Ibiza es un sitio muy caro, la vivienda es súper difícil de encontrar. Son problemas que te encuentras en negociaciones porque hay equipos que prefieren irse a otros equipos por cantidades inferiores. Quizá busquen más comodidad, entonces aquí tampoco puede estar porque somos exigentes. Es cierto que somos un club que ahora cualquiera que pone un pie aquí no se quiere ir. Antes costaba más porque empezaba el proyecto, hierba artificial. Ahora somos un club consagrado, ha estado en Segunda, siempre hace playoff, cualquier jugador prefunta a otro y le dice no te lo pienses. Lo que tenemos el hándicap de la vivienda. Luego lo de la fiesta mucho ahblar, pero de Octubre a Abril estamos aquí encantados tranquilos".

Mejoras en la plantilla.-

El director deportivo celeste ha explicado qué han buscado con la plantilla diseñada y qué han intentado mejorar respecto al año pasado: "faltaba variedad, cada uno tiene su opinión, los jugadores se pueden adaptar mejor o peor pero faltaba variedad y que el mister tuviera donde elegir. Pasó a final de temporada, tienes lesiones puntuales que te marcan mucho, en cada línea por ejemplo con jugadores importantes te marca mucho en la Primera RFEF que es tan igualada. Nos faltaron jugadores importantes en cada línea en los partidos importantes que tuvimos".

Lara ha explicado que el acuerdo con Paco Jémez para su continuidad no fue difícil, mientras que sobre las negociaciones con los jugadores cree que "algunos agentes no lo ponen fácil y a veces los futbolistas no conocen toda la verdad. Todos deberíamos poner de nuestra parte. No se me ha quedado ninguna espina clavada, teníamos claro los jugadores que necesitábamos y cuál es nuestro estilo, más allá de que fueran buenos jugadores que fueran buena personas porque no puedes conseguir el objetivo sin buenas personas, el año es muy largo y es fácil evadirse de Octubre a Abril que hay máxima calma y relajación".

Sobre los dos últimos fichajes David García y Santy Müller: "David era una oportunidad en el mercado, aprovecharla y no dejarla pasar. Santy pues en la parte de arriba estábamos contentos pero necesitábamos otro jugador que nos ayudara. Quizá no tenga los mejores números, yo he visto jugadores con grandes números y no me los imagino aquí. Otros los he visto más de cerca y he visto sus condiciones y que pueden estar aquí".