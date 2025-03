Los hoteleros rechazan la subida de la ecotasa y piden valentía: "Hay licencias que tienen que caer"

Tras conocerse la propuesta del Govern balear contra la masificación turística los hoteleros de Mallorca han rechazado el aumento del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) anunciado por el Govern y ha advertido de que esta medida, contradictoria con el objetivo inicial de la ecotasa, detraerá el gasto de los turistas en comercios, restaurantes y ocio.

La FEHM ha considerado acertadas y necesarias las medidas contra la oferta turística ilegal anunciadas por el Govern, aunque ha pedido mayor ambición para no solo no dar nuevas licencias a pisos turísticos sino reducir las existentes para liberar vivienda de forma inmediata. "El crecimiento de plazas turísticas en Mallorca está claro, si el alojamiento tradicional ha crecido en 19.000 plazas regladas, un 6'6%, el crecimiento de las de alquiler vacacional ha sido de 65.000 plazas, un 172%. Nos llama la atención que no culminen con valentía las soluciones reales que permitirían poner vivienda en el mercado. Las licencias temporales en los plurifamiliares tienen que decaer", reclama la vicepresidenta ejecutiva de los hoteleros de Mallorca, María José Aguiló.

más inspección y dejar caer licencias

La entidad ha recordado que la proliferación de pisos turísticos en edificios plurifamiliares ha provocado un incremento de 92.000 plazas en los últimos ocho años y ha insistido en que no renovar estas licencias es una decisión clave para restituir el uso residencial y aliviar la carestía habitacional de las islas.

En cuanto a la lucha contra la oferta ilegal, la FEHM señala que las medidas planteadas por el Govern son adecuadas, pero ha subrayado la necesidad de que vayan acompañadas de recursos de inspección y control suficientes para garantizar su aplicación efectiva.

La patronal hotelera mallorquina ha defendido también la importancia de seguir mejorando la calidad de la oferta turística y ha instado a la administración pública a desempeñar un papel activo en la modernización de los espacios públicos para que la transformación beneficie tanto a los residentes como a los visitantes.

Respecto a la subida de la ecotasa, la FEHM ha reiterado su "oposición absoluta" porque aumentar la carga impositiva sobre el turismo afectará directamente al gasto de los visitantes en los sectores complementarios.