Multas a la vista en Palma: Estos son los vehículos que serán sancionados a partir del 1 de julio si circulan por la ZBE

Atención conductores porque el concejal de Movilidad, Antoni Deudero, ha confirmado este miércoles que el Ayuntamiento levantará la moratoria de sanciones en la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) a partir del próximo 1 de julio. Esto significa que los conductores de los vehículos más contaminantes, aquellos sin etiqueta ambiental o con etiqueta A, serán multados con 200 euros si acceden al área restringida del centro de la ciudad.

Fin a un período de gracia de casi seis meses

La decisión de poner fin al periodo no punitivo, que ha estado vigente desde enero, llega después de una evaluación exhaustiva. Deudero ha explicado que, tras casi seis meses de fase informativa con las cámaras del sistema de control ya operativas y cotejando los datos con la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha constatado que el 1,8% de los movimientos registrados entre enero y lo que va de junio corresponden a vehículos con etiqueta A. Este porcentaje, calificado de "pequeño" por el concejal, ha sido determinante para finalizar el periodo de aviso.

Ajuntament de Palma Antonio Deudero

A pesar de que hace solo un mes el PP apoyó una propuesta de Vox para extender la moratoria hasta un año, Deudero ha insistido en que los seis meses de periodo no punitivo son "suficientes". Ha justificado la decisión apelando al "sentido común y la prudencia", y a la necesidad de cumplir con las directrices del Gobierno central para evitar que Palma quede fuera de las ayudas ministeriales y europeas. Aunque la ZBE no formaba parte del programa electoral del PP, el concejal ha admitido que existe una "realidad jurídica" que no se podía obviar.

¿Qué vehículos pueden acceder y cuáles no?

La ZBE de Palma abarca la parte céntrica de la ciudad, delimitada por el arco de las avenidas. A partir del 1 de julio, la restricción se aplicará únicamente a los vehículos con etiqueta A, es decir, los más antiguos y contaminantes (gasolina matriculados antes del año 2000 y diésel anteriores a 2006).

Es importante recordar a los conductores que los vehículos con etiquetas B, C, Eco y 0 emisiones pueden seguir circulando libremente por la ZBE. Las motos también están autorizadas a entrar sin restricciones hasta el 31 de diciembre de 2026, fecha en la que se revisarán las condiciones para estos vehículos.

Excepciones y fases futuras de la ZBE

El Ayuntamiento ha contemplado una serie de excepciones para facilitar la movilidad en ciertas zonas y para colectivos específicos. La conocida como 'ruta sanitaria' está completamente exenta de restricciones. Este trazado conecta el Hospital General, la Clínica Rotger, la Mutua Balear y la Unidad de Consultas Externas del sanatorio del Carmen. Esta medida busca priorizar el acceso a estos centros, especialmente para el personal que trabaja en ellos.

Además, quedan exentos de las restricciones: Vehículos de residentes empadronados dentro de la ZBE, vehículos de movilidad reducida, vehículos de emergencias, transporte público, vehículos de personal al servicio de las administraciones y furgonetas de reparto de mercancías.

más multas a partir de enero

Deudero también ha recordado las futuras fases de implantación de la ZBE. Las multas se aplicarán exclusivamente a los vehículos etiqueta A hasta el 31 de diciembre de 2026. A partir del 1 de enero de 2027 y hasta 2030, las restricciones se extenderán a los vehículos con etiqueta B. Finalmente, desde el 1 de enero de 2030, los vehículos con etiqueta C también estarán sujetos a la restricción de acceso.

El concejal ha querido dejar claro que, si bien la DGT recomienda llevar la pegatina ambiental visible, esta no es imprescindible, ya que el sistema de cámaras identifica a los vehículos mediante la lectura de la matrícula. Según Deudero, "la sociedad palmesana y todos los residentes tenían interiorizada que la Zona de Bajas Emisiones estaba en vigor y el periodo de concienciación de 6 meses era suficiente".