Medida histórica contra los okupas: "Esta bien pero queremos ir más lejos..."

Los alcaldes del PP se comprometen a bonificar impuestos a propietarios que sean víctimas de okupación. Así se ha acordado en las Jornadas Intermunicipales del PP celebradas en Ibiza este fin de semana en las que se ha llevado a cabo la firma de la Declaración de Dalt Vila.

Los alcaldes populares han asumido compromisos en vivienda, en la lucha contra la okupación pero también simplificación, inversiones en ciclo del agua, apoyo a la conciliación, o la lucha contra la oferta turística ilegal.

Esta ha sido la noticia del fin de semana porque es la primera vez que un partido político toma una medida a favor de los propietarios de pisos okupados. Una medida para muchos insuficiente, porque lo que realmente quieren es, lógicamente, recuperar sus casas.

Pero Fausto Oviedo, presidente de la asociación Pro Derecho de la propiedad privada Inmobiliaria, agradece la medida, aunque pide más:

"Evidentemente la asociación aplaude este tipo de medidas. Pero aún queremos ir más lejos porque creemos que se debería hacer una exención global tanto de los impuestos y suministros que deben costear los propietarios okupados y que la mayoría de las veces convierte al propietario en una persona absolutamente vulnerable".

Además avisa de que sólo se habla de los daños materiales y económicos y nunca de este otro problema que habría que visibilizar:

"Habría que hablar de los daños morales porque nosotros tenemos estudios psicológicos que demuestran que el daño material es demoledor, pero los daños psicológicos también lo son"

La historia de "maría"

Es el caso de María, que no ha querido revelar ni su nombre verdadero ni su voz por miedo a represalias, María está separada, tiene dos hijos, y decidió alquilar su piso para poder pagarse un alquiler más barato. La inquilina pagó solo dos meses, consiguió demorar todos los desahucios y se volvió prácticamente intocable, Mientras tanto la situación que vivía María era crítica.

"Yo estaba pagando un alquiler y no podía afrontar todas las deudas que ella me iba dejando de agua y de luz. Tardé dos años en volver a entrar perdonándole 15.000 euros y yo no estaba trabajando porque estoy de baja".

¿Te imaginas perdonar 15 mil euros a una persona que te ha robado tu casa?

Pues es que además tuvo que perdonarles todas las deudas de agua y luz, y de hecho, a día de hoy sigue endeudada con su compañía energética por su culpa, María durante esos dos años ha sufrido una tortura económica, pero sobre todo psicológica.

"Yo lo he pasado muy mal, entré en una depresión, tomando medicamentos y la verdad no se puede ni contar porque es tan fuerte que una persona esté trabajando, tenga para pagar y no quiera, la verdad que no lo entiendo."

okupación del hotel Bellevue

Y hablando de okupaciones hay novedades en el edificio okupado en el complejo turístico Bellevue de Alcudia.

Estamos pendientes porque una empresa de desokupacion se ha desplegado y buscar negociar de forma pacífica con sus residentes. Según ha adelantado UH esta empresa ha perimetrado el acceso al bloque Neptuno II. En un primer momento se había desplazado la policía local de Alcudia pero ahora mismo se ha hecho cargo de la situación la Guardia Civil.