Marga Prohens, en COPE tras el sondeo sobre turismo: "Una de las cosas de la encuesta ya se está cumpliendo, la contención"

La encuesta que llevó a cabo el Govern hace un año tras las manifestaciones contra la masificación turística. Y es que según este sondeo realizado por la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (AETIB) a 2.000 ciudadanos de las 4 islas hay un descenso histórico en la satisfacción con el turismo y un amplio respaldo popular a medidas drásticas como la limitación de visitantes, cruceros y vehículos de alquiler.

El 75 % de los ciudadanos de Baleares consideran que el número de turistas que visitan el archipiélago es excesivo y un 77 % opina que la presión del turismo encarece la vivienda.

Aunque tres cuartas partes de la población local creen que hay "demasiados" turistas, un 42 % de los consultados está satisfecho con el turismo. Este grado de satisfacción es más alto en Formentera (68 %) y en Menorca (65,6 %), baja en Ibiza (48,3 %) mientras que Mallorca es la isla que se muestra mas crítica, solo el 38 % de los encuestados está satisfecho con el turismo.

prohens en cope: "Estamos virando ya hacia la contención pero no hablaré nunca de decrecimiento"

Sobre esta encuesta la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha señalado en COPE que muestra el descontento ciudadano por algo que está fallando en la comunidad. Reconoce Prohens que hay que trabajar en la 'sostenibilidad social' aunque desde que se preguntó a los ciudadanos hace casi un año, tras la temporada de 2024, se han tomado medidas y han cambiado cosas para cambiar el patrón del modelo en Baleares. "Hemos llegado a nuestro límite y hemos de cambiar el patrón de crecimiento pero no hablaré nunca de decrecimiento. No siempre se pueden hacer récords de llegada de turistas ni creo que debamos aspirar a ello, pero esta temporada una de las cosas que marca la encuesta se está cumpliendo: la contención, ya no más crecimiento".

Insiste la presidenta del Govern que ya hemos virado hacia un modelo de más valor y de contención tras la aprobación del decreto que establece un techo, que apuesta por el alargamiento de la temporada pero también insiste en los cambios que no pasan por el decrecimiento. Por eso, dice Prohens, hay que hacer una lectura contextualizadas de cara a la próxima temporada con medidas concretas que se han presentado en el Pacto por la Sostenibilidad. "Tenemos más de 1.000 propuestas y tenemos que ser capaces Govern, sindicatos y patronales de ponernos de acuerdo para continuar en la senda de contención, ni crecimiento ni decrecimiento pero sí poner nuevas medidas por la sostenibilidad social".

Prohens ha participado en "Dialogos con..." desde Es Príncep con Pep Forteza-Rey, Tolo Deyà y Empar Bosch

cogestión aeroportuaria para planificar

Y para poder planificar Prohens defiende que Baleares pueda tener voz en la principal vía de entrada que son los aeropuertos. Por eso han apoyado en el Parlament una propuesta de MES para conseguir la cogestión aeroportuaria con muchos matices respecto a lo que proponen los nacionalistas.

"No pido lo que pide Cataluña o País Vasco en términos de independentismo o autogestión de la institución yo pido tener voz para planificar mejor porque conocemos el territorio porque sabemos que muchas situaciones de cogestión y masificación se dan por mala planificación en el aeropuerto".

Y es que insiste la presidenta que nuestros aeropuertos no son solo infraestructuras turísticas y así se lo ha hecho saber al presidente del Gobierno hasta en 5 ocasiones. "Es importante tener voz dentro del aeropuerto, Óscar Puente hizo un tuit hablaba de nuestro aeropuerto como una infraestructura turística que lo es, pero también para los residentes. Necesitamos conectividad todo el año independientemente del mercado turístico porque es la puerta de entrada y salida de nuestra casa. Es importante que se nos escuche a las autoridades autonómicas", reclama Prohens.

Prohens: "Nos hemos cargado el sistema de protección de menores"

Y si hay un asunto en el que el Govern es beligerante con Pedro Sánchez es sobre la necesidad de tomar medidas para frenar la ola de migración que sufre Baleares y que esta suponiendo un colapso en el sistema de tutela de menores de los Consells Insulars.

En COPE, hoy Marga Prohens ha sido tajante, la llegada de menores migrantes ha hecho que el sistema ya no sea de protección sino meramente asistencial "nos hemos cargado el sistema de protección de menores porque no estaba pensado para la llegada masiva de estos menores migrantes. Se está convirtiendo en un sistema asistencial y lo que más me preocupa es que no hay ya profesionales".

Respecto a sus socios de VOX, Prohens insiste en que el PP hará valer, como en estos dos últimos años, la correlación de fuerzas de ambas formaciones. Asegura que un político debe saber hasta dónde puede llegar y por eso ante la última propuesta de modificación propuesta por Vox a nivel lingüístico el PP se planta. Siempre, afirma la presidenta, cumplirá lo pactado pero seguirán su hoja de ruta.