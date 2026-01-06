La fragata 'Almirante Juan de Borbón' zarpará el jueves desde Ferrol para integrarse en una agrupación naval de la OTAN

La Armada Española refuerza su compromiso con la seguridad internacional con el despliegue de la fragata 'Almirante Juan de Borbón' (F-102), buque que tiene previsto iniciar su navegación este jueves partiendo desde su base en el Arsenal Militar de Ferrol para integrarse en la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 1 (SNMG-1).

En esta ocasión, la fragata participará en las operaciones de esta fuerza marítima multinacional en aguas del Atlántico Norte y el Mar Báltico. El acto oficial de despedida tendrá lugar a las 10.00 horas en el muelle número 4 del Arsenal de Ferrol y estará presidido por el general de brigada Manuel García Ortiz, comandante de la Fuerza de Protección (FUPRO).

La integración de la 'Almirante Juan de Borbón' en la SNMG-1 subraya el papel activo de España en las fuerzas de respuesta inmediata de la OTAN.

Estas agrupaciones navales operan de forma continua, permitiendo a la Alianza disponer de una capacidad de reacción rápida ante posibles crisis y garantizando la libertad de navegación en zonas estratégicas. Dicha agrupación está compuesta por buque de varias nacionalidades de países pertenecientes a la OTAN.