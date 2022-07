El Govern quiere, también, "medidas de limitación" en los aeropuertos de Baleares

El Govern balear quiere "profundizar" en el estudio de medidas para "ordenar mejor el turismo" en Baleares y "buscar el equilibrio" en la llegada de viajeros a sus tres aeropuertos, de manera especial al de Mallorca.



En la rueda de prensa tras el Consell de Govern, el portavoz del ejecutivo y conseller de Turismo ha eludido responder de manera directa sobre la petición pública de MÉS per Mallorca de que se limiten los vuelos en el Aeropuerto de Palma de Mallorca para reducir la "desmesurada llega de turistas que está sufriendo la isla".



Tras la pandemia de la covid-19, Baleares vive una gran temporada turística. Como ejemplo, este domingo los tres aeropuerto (Palma, Ibiza y Menorca) contabilizaron 1.537 operaciones, con un aterrizaje o despegue cada minuto.



Negueruela ha recordado que el Govern balear no puede limitar en ningún caso la llegada de vuelos y ha reiterado la intención del ejecutivo autonómico en favor de la cogestión de los aeropuertos de las islas con el Estado, con la empresa pública AENA.



Precisamente, el portavoz ha resaltado que la colaboración del Govern balear con la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) ha permitido cerrar este año un acuerdo que limita a 3 la llegada de cruceros turísticos al puerto de Palma, para no saturar la ciudad.



Palma es el segundo puerto del Mediterráneo tras Dubrovnik que cierra un acuerdo de estas características para compatibilizar el turismo, la protección cultural y medioambiental de la ciudad y la convivencia con los residentes.



Negueruela ha reconocido que el número de navieras son "muchas menos" que el de compañías aéreas y que están organizadas a través de una única patronal, la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA), por lo que es "más fácil" alcanzar un acuerdo.



El conseller ha recordado que todos los partidos políticos de Baleares defienden un modelo de cogestión aeroportuaria, algo que "se ha pedido muchas veces".



Preguntado si es necesario caminar hacia un "decrecimiento" en la llegada de aviones, Negueruela ha insistido en la cogestión aeroportuaria, lo que permitiría estudiar con AENA "cuál es la capacidad de carga de nuestras islas".



El portavoz ha recordado que el Govern ha aprobado medidas para "frenar" el crecimiento de plazas turísticas en todas las islas: "hay seguir profundizando en según qué líneas para ordenar mejor el turismo", ha comentado a los periodistas.



"Creo que todos estamos buscando ese equilibrio", por lo que es "necesario tomar más medidas", ha defendido.



Además, el conseller ha pedido una "mejor ordenación" de la operatividad del Aeropuerto de Palma de Mallorca y ha añadido que incluso las empresas de transportes de autobuses así lo han solicitado recientemente a AENA ante las dificultades que supone atender a miles de turistas que llegan en muy poco tiempo y que hay que conducir hasta sus lugares de descanso.



Hoy por hoy, ha lamentado, es un "debate" en el que Govern balear "no participa" porque quien gestiona los aeropuertos es únicamente AENA.