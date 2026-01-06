La Xunta analiza los proyectos del GALP A Mariña-Ortegal y anuncia 7,8 millones en ayudas para el sector pesquero

La delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, mantuvo en la mañana de este lunes un encuentro de trabajo con Rosana González, gerente del Grupo de Acción Local del Sector Pesquero (GALP) A Mariña-Ortegal. El objetivo de la reunión fue evaluar los proyectos aprobados recientemente bajo las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP), financiadas a través del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para el periodo 2021-2027.

Durante la sesión, se destacó la labor del GALP A Mariña-Ortegal como entidad gestora de estos fondos en un amplio territorio que abarca los municipios de Valdoviño, Cedeira, Cariño, Ortigueira y Mañón en la provincia de A Coruña y los de O Vicedo, Viveiro, Xove, Cervo, Burela, Foz, Barreiros y Ribadeo en Lugo.

Aneiros adelantó que la Consellería do Mar lanzará en las próximas semanas dos nuevas órdenes de ayudas que sumarán una inversión de casi 7,8 millones de euros. Así, la línea principal, con hasta 6,9 millones de euros, se destinarán a la creación de empleo, mejora de condiciones laborales, innovación en la cadena de producción pesquera, fomento de la economía azul y puesta en valor del patrimonio cultural y medioambiental.

Además, a proyectos de cooperación se destinarán 850.000 euros, específicamente a iniciativas de cooperación interterritorial y transnacional entre los diferentes GALP.

Esta reunión forma parte de la ronda de contactos periódicos que la delegación territorial mantiene con ayuntamientos y agentes socioeconómicos de la zona para impulsar el desarrollo local.