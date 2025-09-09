Ingresa en prisión un irlandés que atropelló mortalmente a 3 turistas británicas en Ibiza tras consumir "gas de la risa"

Ha pasado su primera noche en prisión el joven irlandés que atropello el domingo por la mañana a 3 turistas británicas, matando a una de ellas y dejando en estado grave a otra.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, en funciones de guardia, ha acordado la prisión provisional comunicada y sin fianza para el detenido en relación al atropello ocurrido en la localidad ibicenca de Sant Antoni, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares.

El hombre fue detenido este domingo después de atropellar a tres jóvenes en Es Puetó, entre los municipios de Sant Antoni y Sant Josep. La Policía de Sant Josep explicó que presuntamente el hombre conducía bajo los efectos del óxido nitroso, conocido como el "gas de la risa".

A consecuencia del atropello, una de las tres jóvenes falleció y otra se encuentra en la UCI en estado crítico.

la policía reclama endurecer penas

La Policía Local de Sant Josep ha pedido endurecer las penas y establecer una adecuada regulación sobre productos como el óxido nitroso. "Trasladamos al legislador la necesidad de endurecer las penas y establecer una adecuada regulación sobre productos tan serios y peligrosos como el óxido nitroso, elemento presuntamente implicado en el desarrollo de los hechos acontecidos hoy", recoge una comunicación en las redes sociales del cuerpo policial de Ibiza.

Hace unos días la Guardia Civil detenía a un hombre senegalés de 56 años de edad que vendía gas de la risa en las inmediaciones de un Beach Club de la localidad de Sant Antoni de Portmany.

Según informa la Benemérita los hechos se remontan a la pasada semana, cuando agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad de la Guardia Civil, se encontraban prestando servicio por el paseo marítimo de la localidad, cuando sorprendieron a un individuo que se encontraba ofreciendo óxido nitroso a los viandantes.

Al verse sorprendido emprendió la huida a la carrera por el paseo marítimo, arrojando una botella de óxido nitroso que llevaba en la mano, siendo detenido instantes después, comprobando que portaba dos botellas más y dos bolsas de plástico con 100 unidades de globos cada una.

La concejal de Seguridad Ciudadana de Sant Antoni, Neus Mateu, dice que «no para de haber detenciones» por la venta de esta sustancia. Pero lamenta que al no tener la consideración de estupefaciente, «no tienen herramientas» para castigar a quienes trafican con ‘gas de la risa’. recuerda que en Reino Unido han cambiado la ley, pero aquí no, por eso reclaman cambios y ayuda.

peligros del gas de la risa

Esta sustancia está aumentando su consumo entre los jóvenes a pesar de sus peligros sobre la salud.

Gas de la risa

El óxido nitroso (N2O) es un gas con propiedades anestésicas, analgésicas y disociativas, incoloro, casi inodoro y con un ligero sabor dulce. Es comburente y más pesado que el aire. Es una sustancia de alta disponibilidad y bajo precio. Existe una percepción social de seguridad en su consumo. El óxido nitroso, conocido como “el gas de la risa”, se ha convertido en una droga de moda en Europa, barata y popular entre los jóvenes; pero su consumo puede conllevar graves secuelas1 .

Su consumo se sigue de la aparición de euforia, sensación de bienestar y risa, que junto a la rapidez con que se revierten hizo que fuera utilizado en espectáculos itinerantes y se le conociera como “gas de la risa”. Al ser un gas muy soluble y de absorción rápida se difunde por el sistema nervioso central de manera inmediata tras su inhalación, produciendo los efectos en menos de un minuto y con una duración máxima de 15 a 45 minutos, dependiendo de la dosis inhalada.

El óxido nitroso lleva asociados riesgos, como el riesgo de asfixia, debido a su naturaleza de gas licuado comprimido. Al funcionar como anestésico disociativo, también puede provocar alucinaciones, vocalización incontrolada, alteraciones de la percepción, desorientación espacial y temporal o reducir la sensibilidad al dolor.