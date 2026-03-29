Domingo de Ramos en Mallorca: El obispo Taltavull clama contra las "cruces" de la guerra y la injusticia

La Catedral de Mallorca se ha quedado pequeña este domingo para dar la bienvenida a la Semana Santa 2026. Con el tradicional color de las palmas y el sonido de los ramos al viento, la Seu ha celebrado el Domingo de Ramos, una jornada que marca el fin de la Cuaresma y el inicio del tiempo litúrgico más relevante para los cristianos: la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús.

La jornada ha arrancado en el Palacio Episcopal, donde el obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull, ha procedido a la bendición de los ramos. El ambiente se ha llenado de solemnidad gracias a las voces de la Escolanía dels Vermells de la Seu, que han abierto la celebración con el himno “Victòria, tu regnaràs”.

Tras el rito inicial, la procesión, encabezada por el Obispo y los canónigos, se ha dirigido hacia el interior de la Catedral. Allí, durante la Eucaristía, se ha proclamado el relato de la Pasión, transportando a los fieles desde la Última Cena hasta el sacrificio en la cruz.

El mensaje de Taltavull: "Cruces" actuales y guerra

Durante su homilía, Monseñor Taltavull ha pedido no quedarse solo en la aclamación festiva del inicio del día, sino poner la mirada en el misterio de la Cruz. El obispo ha sido especialmente contundente al denunciar las injusticias del siglo XXI "Como la de Jesús, ¡cuántas cruces siguen levantadas! ¿Quién ayudará a desclavar a quienes están clavados en ellas?", se preguntaba el obispo.

¡cuántas cruces siguen levantadas! ¿Quién ayudará a desclavar a quienes están clavados en ellas?" Sebastià Taltavull

Taltavull ha vinculado el sufrimiento de Cristo con el de las víctimas de la guerra y la exclusión, señalando que la fe y la caridad son las únicas herramientas para convertir esos signos de muerte en esperanza de vida.

Bisbat de Mallorca Domingo de Ramos

Mirada dolorida hacia Tierra Santa

Un momento de especial emotividad ha sido la mención a la situación en Jerusalén. El obispo ha lamentado que, este año, el conflicto bélico haya impedido celebrar el Domingo de Ramos con normalidad en Tierra Santa, privando a miles de fieles de sus tradiciones más arraigadas debido a las restricciones y la violencia.

Este mensaje de paz ha resonado en sintonía con las palabras del Papa León XIV desde Roma. El Pontífice, en su mensaje dominical, ha instado a la comunidad internacional a no ser indiferente ante el dolor ajeno: «Elevemos nuestra súplica al Príncipe de la Paz para que sostenga a los pueblos heridos por la guerra».

Bisbat de Mallorca Domingo de Ramos

Con esta celebración, Mallorca inicia una semana de recogimiento y actos procesionales que transformarán las calles de Palma en un escenario de fe y devoción popular.