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¡Cuidado con esta llamada! El Obispado de Mallorca alerta de una estafa masiva a través del teléfono

Los estafadores suplantan la identidad de cargos eclesiales para exigir transferencias de dinero urgentes bajo falsos pretextos

La estafa de la llamada fantasma

Alamy Stock Photo


Cristina Requena

Mallorca - Publicado el

1 min lectura

Mucho cuidado si recibe una llamada inesperada de alguien que dice representar a la Iglesia. El Obispado de Mallorca ha emitido un comunicado oficial de alerta tras detectar una oleada de intentos de fraude telefónico en la isla. Los delincuentes están utilizando técnicas de suplantación de identidad para engañar a ciudadanos y fieles, solicitando dinero de forma inmediata.

Así funciona el engaño: suplantación de cargos

La técnica utilizada es sencilla pero efectiva. Los estafadores se hacen pasar por personas con cargos de responsabilidad en el Obispado, congregaciones religiosas o instituciones eclesiales. El objetivo final es presionar a la víctima para que realice transferencias de dinero o donativos urgentes utilizando excusas y pretextos totalmente falsos.

Ante la gravedad de los hechos y para proteger a la comunidad, la institución recuerda tres puntos clave que todo ciudadano debe conocer:

La Iglesia nunca pide dinero por teléfono: Ningún representante del Obispado ni de las congregaciones solicita jamás pagos inmediatos ni donativos de manera personalizada a través de una llamada.

Blindaje de datos bancarios: Bajo ninguna circunstancia se deben facilitar números de tarjeta, datos bancarios o códigos de seguridad por vía telefónica.

Colgar y verificar: Ante la mínima duda, la recomendación oficial es colgar la llamada y contactar directamente con la parroquia o institución afectada a través de sus canales y números de teléfono oficiales para comprobar la información.

Máxima precaución en parroquias y comunidades

Desde el Obispado se pide la máxima precaución y solicitan que esta alerta se difunda lo máximo posible entre comunidades, parroquias y personas vinculadas a las instituciones religiosas para evitar que los más vulnerables se conviertan en víctimas de este engaño.

En el caso de haber recibido una de estas llamadas o, desgraciadamente, haber caído en el fraude, se recomienda encarecidamente poner los hechos en conocimiento de las autoridades policiales de inmediato.

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