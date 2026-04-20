El Complejo de Santo Domingo: el primer edificio de León que contó con una fachada de piezas prefabricadas

El arquitecto Pepe Álvarez Guerra ha repasado la historia del emblemático Complejo de Santo Domingo de León en el programa "Mediodía en COPE León". El edificio, un símbolo del desarrollismo de los años 60, se levantó sobre el solar de un antiguo convento de las Agustinas Recoletas que fue previamente demolido. El solar fue adquirido por el entonces pujante Banco Industrial de León, en una época de gran crecimiento para la provincia en industria, ganadería y minería.

Picasa Convento agustinas recoletas

Un diseño pionero en León

El proyecto fue encargado inicialmente a Jesús Arroyo, quien sumó al arquitecto Javier Carvajal, una de las figuras más destacadas de la arquitectura española del momento. Carvajal acababa de lograr un "éxito esplendoroso" con el Pabellón de España en la feria mundial de Nueva York y aplicó una idea similar en el edificio leonés, creando una estructura vertical con módulos que se convirtió en un referente.

Según Álvarez Guerra, el Complejo de Santo Domingo fue "el primer edificio de León donde se hizo la fachada" con piezas prefabricadas de hormigón modulares, una técnica totalmente innovadora en la ciudad. Este método supuso un antes y un después, ya que "a partir de ahí todos empezamos a hacer en León edificios con piedra artificial modulada".

Fue el primero en utilizar piezas de prefabricadas de hormigón modulares en cierre de fachada" Pepe Álvarez Guerra Arquitecto

COPE Complejo de Santo Domingo

Monumento al 'boom' económico

Construido alrededor de 1966, el edificio fue "el monumento al boom económico de la provincia", impulsado por influyentes familias de la época. Álvarez Guerra explica que, aunque hoy estaría fuera de ordenación según las normativas actuales, en aquel momento su construcción era legal. "Ahora mismo con las ordenanzas actuales de ese edificio sería la tercera parte de edificación, más o menos. Pero en aquel momento se podía hacer eso", aclara el arquitecto.

El mural que nadie ve

Una de las joyas ocultas del complejo es un mural del escultor José Luis Sánchez, situado en la esquina de la entrada principal, en la confluencia de Santo Domingo con la Gran Vía de San Marcos. Se trata de una obra de hormigón con purpurina que, según el arquitecto, pasa completamente desapercibida para los viandantes. "Hay un mural que nadie mira, que nadie ve", lamenta.

Vale la pena que la gente se se fije en estas cosas" Pepe Álvarez Guerra Arquitecto

Jose Álvarez Mural

Álvarez Guerra insiste en la importancia de prestar atención a estos detalles del patrimonio urbano. "Es una pena, digo esto porque vale la pena que la gente se se fije en estas cosas. En esta arquitectura urbana vemos muchas cosas y no vemos a veces las importantes", concluye, haciendo un llamamiento a redescubrir el arte que se esconde a plena vista en la ciudad de León.