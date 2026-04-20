Lobres se sumerge en los libros con un mes de cultura y el estreno de un cómic local

La Concejalía de Lobres y la Biblioteca Municipal han unido esfuerzos para organizar una serie de eventos bajo el título de “Abril y sus libros” con el objetivo de conmemorar el Día del Libro. Esta programación especial está diseñada para involucrar a todos los sectores de la población, desde los escolares hasta el público adulto, fomentando el hábito de la lectura y el intercambio cultural en el municipio.

Presentación del cómic ‘Lobres para vivir’

El calendario de actividades otorga un papel protagonista al colegio con varias jornadas de visitas guiadas a la biblioteca. El evento principal de la programación tendrá lugar el jueves 23 de abril a las seis de la tarde con la presentación oficial del cómic titulado “Lobres para vivir”, que narra las aventuras de Javi. Durante este acto se entregará un ejemplar gratuito a todos los asistentes hasta finalizar existencias y se realizarán obsequios a los participantes de las actividades del Día del Cómic.

Otras actividades culturales

Complementando estas fechas, la biblioteca mantendrá varias iniciativas durante la segunda quincena del mes. Desde el día 15 hasta el 30 de abril se podrá visitar una exposición dedicada al “Día del Arte” con diversas actividades educativas. Además, a partir del 20 de abril se habilitará un punto de intercambio de libros, ambas disponibles en el horario de apertura de la biblioteca.