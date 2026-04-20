Servicios Sociales de Cartagena se colapsa: cientos de inmigrantes aguardan desde el amanecer por el informe de vulnerabilidad

Cientos de personas se agolpan desde primera hora de la mañana a las puertas de la sede de Servicios Sociales de Cartagena para solicitar el documento de vulnerabilidad necesario para su regularización. La situación ha provocado colas desde las 6 de la mañana en la oficina de La Milagrosa y ha desatado la preocupación en el consistorio, que ya había advertido del riesgo de colapso.

La alcaldesa de la ciudad ha manifestado su preocupación, recordando que, aunque los ayuntamientos no tienen competencias en la materia, sí deben emitir los informes de vulnerabilidad. "Estamos francamente preocupados, como habíamos advertido, por el colapso de nuestros servicios sociales", ha señalado.

Refuerzo de los servicios

Para hacer frente a la avalancha de solicitudes, el Ayuntamiento de Cartagena ha anunciado un refuerzo de funcionarios durante toda la semana. El personal no solo trabajará en horario de mañana, sino que se ha ampliado la atención cuatro horas más por la tarde, de 16:00 a 20:00 horas, para gestionar los informes y dar la información necesaria a los afectados.

“Medida irresponsable” del Gobierno

La alcaldesa ha calificado la gestión del Gobierno como una medida irresponsable, llevada a cabo "sin unificar criterios, sin indicaciones claras, sin responsabilidad". Según ha criticado, esta falta de planificación supone un "esfuerzo ímprobo" para los profesionales municipales.

La regidora ha lamentado que, una vez más, sea la administración local la que tenga que solucionar los problemas generados por otras administraciones. "Una vez más es la administración local la que tiene que gestionarlo y la que tiene que destinar los recursos de todos los cartageneros a llevar a cabo una actuación que debía de haberse hecho mucho mejor", ha sentenciado.