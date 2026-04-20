Alicante tienta con cursos gratis de IA y cocina, visitas a bomberos y showcookings

El Centro Educativo de Recursos de Consumo del Ayuntamiento de Alicante (Cerca) ha presentado su nueva programación de actividades formativas y de ocio para el trimestre de abril a junio. En total, se ofrecen más de 500 plazas gratuitas en cursos que se realizarán del 23 de abril al 19 de junio en las instalaciones del Cerca, ubicadas en el Mercado Central.

La concejala de Consumo, Lidia López, ha animado a la ciudadanía a participar en esta edición, que incluye una amplia oferta para aprender sobre temas tan variados como la alimentación antiinflamatoria, el uso de la inteligencia artificial, el reciclaje o el consumo responsable. Los cursos, organizados por la concejalía de Consumo, Comercio, Hostelería y Mercados, combinan un componente formativo con un enfoque lúdico para que los asistentes adquieran conocimientos sobre sus derechos como consumidores, salud y sostenibilidad.

Consultar los cursos de esta edición en la que hay programada una amplia oferta para aprender la alimentación antiinflamatoria, a planificar una dieta saludable, saber utilizar la inteligencia artificial, sobre salud, reciclaje, consumir de forma responsable con showcookings y visitas guiadas a Bomberos, el Mercado y restaurantes " Lidia López Concejala de Consumo

Novedades: 'Ecobingo', alimentación y tecnología

Una de las novedades de este trimestre es un taller para aprender a reciclar a través de un 'Ecobingo', una actividad que se impartirá por primera vez a partir del 23 de abril. Este juego busca fomentar la reflexión y el pensamiento crítico sobre la gestión de residuos de envases en el entorno local, implicando a los participantes en la búsqueda de soluciones colectivas.

En el área de nutrición, se han planificado tres talleres. El primero abordará los falsos mitos de la alimentación, como la idea de que el pan engorda. El segundo se centrará en la alimentación antiinflamatoria para mejorar la calidad de vida, mientras que el tercero enseñará a planificar una dieta saludable e incluirá una degustación y consejos sobre suplementos.

La programación también pone el foco en combatir la brecha digital. Se han organizado cursos para aprender a utilizar la inteligencia artificial, realizar trámites telemáticos con la Administración, comprar por internet de forma segura, manejar el móvil, así como talleres sobre finanzas, cambio climático, consejos de seguridad y deporte, con clases de estiramientos, pilates o yoga.

La programación del cerca siempre cuenta con una gran acogida ciudadana, la impulsamos para que puedan aprender de forma sencilla y a su vez disfrutar de su tiempo libre y de ocio con cursos, excursiones y actividades" Lidia López Concejala de Consumo

Visitas guiadas y showcookings

Esta edición destaca por incorporar nuevas visitas guiadas al Mercado Central, Mercalicante y al Parque de Bomberos del SPEIS. Además, en colaboración con la asociación de Restaurantes de Alicante, se visitarán los establecimientos 'Alasazón' y 'Majao'. La oferta se completa con un showcooking a cargo del restaurante 'Distópico', que elaborará sus platos estrella 'Besos del Mar y la Tierra'.

La concejala Lidia López ha subrayado el éxito de estas iniciativas: “La programación del Cerca siempre cuenta con una gran acogida ciudadana, la impulsamos para que puedan aprender de forma sencilla y a su vez disfrutar de su tiempo libre y de ocio con cursos, excursiones y actividades”. Todas las actividades son gratuitas y el plazo de inscripción, que comenzó el 15 de abril, sigue abierto. Las inscripciones pueden realizarse de forma telemática en la web cerca.alicante.es o presencialmente en los bajos del Mercado Central.