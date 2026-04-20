Huelva se transforma en el País de las Maravillas para celebrar el Día del Libro

Huelva conmemorará el Día Internacional del Libro con una propuesta cultural que transformará los Jardines de la Casa Colón en el universo de ‘Alicia en el País de las Maravillas’. El evento, que se celebra el próximo martes, combina la fantasía de la obra de Lewis Carroll con un encuentro literario con autores de primer nivel, buscando fomentar la lectura en todos los públicos con una "sesión doble, como en el cine", en palabras de la productora de eventos culturales, Gele Fernández Montaño.

Un País de las Maravillas en Huelva

Desde las 19:00 hasta las 22:00 horas, los jardines de la Casa Colón estarán abiertos al público como un gran escenario temático. Los asistentes podrán sumergirse en una recreación de Wonderland con distintos elementos escenográficos que, a partir de las 20:30 horas, contarán con una iluminación especial para crear un entorno más evocador. La ambientación se completará con la intervención del grupo de teatro de calle Saltimpunqui, que aportará música y animación.

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Que los adultos recuperemos también ese espacio para la imaginación" Gele Fdez. Montaño productora de eventos culturales

La iniciativa busca ser una experiencia sensorial que conecte con la imaginación, no solo de los más pequeños. Según la organización, "la cuestión también es que los adultos recuperemos también un poco ese espacio para la imaginación, para la fantasía, no solamente a través de nuestros hijos". El objetivo es reivindicar el valor de lo presencial frente a hábitos culturales cada vez más digitales.

Escribir desde fuera de Madrid y Barcelona

De forma paralela, el Palacio de Congresos acogerá a las 19:30 horas el encuentro literario ‘Conversatio’. En él participarán los escritores Sergio del Molino, Azahara Palomeque y Jesús Carrasco, quienes dialogarán sobre el reto de la creación literaria desde provincias. La conversación, moderada por la periodista Mariló Seco, se centrará en un fenómeno creciente de autores que desarrollan sus carreras fuera de los grandes centros editoriales como Madrid o Barcelona.

Abrir la esperanza a quienes quieran escribir desde Huelva" Gele Fdez Montaño productora de eventos culturales

El encuentro con los autores pretende ser "un diálogo, algo más íntimo", para lo que los escritores convivirán previamente en Huelva y así generar una mayor conexión entre ellos. La productora del evento, Gele Fernández Montaño, ha destacado que la intención es "abrir a la esperanza o abrir al futuro a personas que aquí estén interesadas en escribir y que sepan que pueden hacerlo desde Huelva, que no tengan ninguna cortapisa".

Servicios, vino y cuentacuentos

La organización ha previsto un servicio de guarda y cuidado para menores con actividades de dramatización para facilitar la asistencia de las familias. Al finalizar el encuentro literario, sobre las 21:00 horas, se ofrecerá un vino del Condado por cortesía de Vinícola del Condado. El evento, de acceso libre y gratuito hasta completar aforo, cuenta con la colaboración de la Escuela de Artes y Oficios en la construcción de la escenografía.

Además, el 23 de abril, Día Internacional del Libro, se ofrecerán cuentacuentos en las bibliotecas municipales Antonio Machado y Almudena Grandes a cargo de Carmen Sara Floriano y Les Buffons du Roi, respectivamente. Con estas propuestas, Huelva se suma a la conmemoración internacional promovida por la UNESCO.