Cuatro detenidos en Palma por una brutal agresión a la salida de una discoteca: dos jóvenes apuñalados por la espalda

Agentes de la Policía Nacional han culminado esta semana en Palma la detención de cuatro jóvenes implicados en una violenta reyerta ocurrida el pasado 24 de enero. Los arrestados, dos adultos de origen español y venezolano y dos menores de edad, están acusados de un delito de asesinato en grado de tentativa y lesiones tras una agresión que dejó a tres personas hospitalizadas.

Los hechos se desencadenaron sobre las 04:40 horas, cuando un grupo de jóvenes que abandonaba un local de ocio fue increpado y agredido por un grupo más numeroso. Según la investigación policial, uno de los agresores se armó con un cuchillo y atacó a dos de sus oponentes por la espalda, impidiendo cualquier posibilidad de defensa.

Las víctimas recibieron hasta cinco puñaladas en zonas vitales, como el cuello y la nuca, y la agresión continuó incluso cuando ya habían sido derribadas y se encontraban en el suelo. Paralelamente, otro de los integrantes del grupo atacante propinó un botellazo en la cabeza a un tercer joven, provocándole heridas de gravedad.

El autor material de las puñaladas, a disposición de la Fiscalía de Menores

Tras semanas de gestiones, el Grupo de Homicidios logró identificar a los cuatro presuntos responsables. Las detenciones se produjeron entre el martes y el miércoles de esta semana.

Tres de los investigados han quedado en libertad con cargos tras prestar declaración.

El presunto autor material de las cinco cuchilladas, al ser menor de edad, ha pasado a disposición de la Fiscalía de Menores.

Los dos jóvenes heridos fueron atendidos por heridas de arma blanca en zonas críticas y un tercero por traumatismos causados por el impacto de una botella de cristal.