Así funciona el nuevo PET-TC digital que detecta el cáncer y el alzhéimer antes de que den la cara

La Clínica Roger ha incorporado un nuevo equipo de diagnóstico por imagen, el PET-TC digital, una tecnología de última generación que permite detectar enfermedades como el cáncer o patologías neurodegenerativas en fases muy tempranas. Según explica la doctora Marta Valero, jefa del servicio de Medicina Nuclear de la clínica, esta herramienta, que se apoya en inteligencia artificial, es capaz de localizar lesiones muy pequeñas que antes pasaban desapercibidas, lo que resulta clave para adelantar los tratamientos y aumentar las posibilidades de curación.

Precisión y rapidez: las claves del nuevo equipo

Una de las grandes ventajas de esta tecnología es su precisión. "Somos capaces de detectar lesiones tumorales por debajo de los 5 milímetros", afirma la doctora Valero. Esto permite un diagnóstico mucho más temprano y preciso del estadio en el que se encuentra el paciente para poder manejar el tratamiento de forma más eficaz.

Somos capaces de detectar lesiones tumorales por debajo de los 5 milímetros Marta Valero Jefa del servicio de Medicina Nuclear de Clínica Rotger

La inteligencia artificial también juega un papel fundamental, ya que el software del equipo "reconstruye detectando lo que él cree que igual es patológico, y lo destaca", facilitando la labor del clínico. Además, la duración de la prueba se ha reducido considerablemente, pasando de unos 20 minutos a "poco más de 10 minutos de estudio", mejorando la experiencia del paciente.

Más allá de la máquina: la importancia del radiofármaco

El PET-TC se utiliza en el 70% o 80% de los pacientes oncológicos, siendo eficaz en tumores de mama, pulmón, hueso o hígado. Sin embargo, la doctora Valero aclara que el avance no reside solo en la máquina, sino en la combinación con el radiofármaco que se inyecta. A diferencia de un TAC convencional, el PET-TC funciona introduciendo un fármaco similar a la glucosa que revela las zonas del cuerpo con mayor actividad metabólica, como los tumores.

PET-TC

Existen fármacos específicos para cada tipo de tumor, como la colina o el PSMA para el cáncer de próstata. El verdadero salto cualitativo, según la especialista, es "la suma de las dos cosas: del equipo de última generación y de los nuevos radiofármacos que ya están disponibles".

Una herramienta clave contra el alzhéimer

En el campo de la neurología, esta tecnología también es clave. En el caso de enfermedades como el alzhéimer, el PET-TC funciona de manera inversa al cáncer: no busca un aumento de actividad, sino que detecta de forma temprana la disminución de la actividad neuronal. "Vemos de forma precoz cómo ya dejan de funcionar las neuronas", señala Valero.

Vemos de forma precoz cómo ya dejan de funcionar las neuronas Marta Valero Jefa del servicio de Medicina Nuclear de Clínica Rotger

Gracias a la combinación del equipo y nuevos fármacos como el beta-amiloide, es posible hacer un diagnóstico diferencial preciso. Esto permite distinguir el alzhéimer de otras patologías con síntomas similares, como las demencias frontotemporales, el párkinson o incluso una "depresión, que a veces ocasiona un deterioro cognitivo avanzado".

El procedimiento es totalmente seguro. El paciente permanece una hora en una habitación mientras el fármaco se distribuye por el cuerpo. La prueba en sí dura unos 10 minutos en una máquina abierta, por lo que pocos pacientes con claustrofobia necesitan sedación. La dosis de radiación, cada vez menor, se ajusta al peso del paciente y solo se requieren "medidas de protección leve durante dos horas" tras el examen.

Normalmente, los pacientes que se someten a un PET-TC ya llegan con una sospecha por una prueba radiológica previa. El objetivo es confirmar el diagnóstico y "confirmar en qué estadío se encuentra ese tumor". Sin embargo, también es una herramienta muy valiosa en casos de pacientes con síntomas inespecíficos como pérdida de peso o fiebre y sin hallazgos en otras pruebas, ya que el PET-TC examina el cuerpo entero y puede detectar células tumorales ocultas o de pequeño tamaño.