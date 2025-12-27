75.484 personas perciben una pensión en La Rioja, con una media de 1.307 euros: Jubilaciones, viudedad o incapacidad

En La Rioja, un total de 75.484 personas han recibido una pensión contributiva en diciembre, lo que supone un aumento del 1,71 % en un año. La cuantía media en la comunidad es de 1.307,53 euros, tras un incremento interanual del 4,58 %. En la región, la Seguridad Social abona 52.089 pensiones de jubilación (1.462,25 euros de media), 15.994 de viudedad (926,81 euros) y 5.253 por incapacidad (1.251,17 euros).

La Seguridad Social ha desembolsado la cifra récord de 189.598 millones de euros este año para el pago de las pensiones contributivas, lo que representa un incremento del 6,2 % respecto a los 178.500 millones abonados en 2024. Según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, en la nómina de diciembre se abonaron 10,4 millones de pensiones a un total de 9,4 millones de pensionistas.

Las pensiones de jubilación acaparan el gasto

Casi tres cuartas partes del importe total de la nómina de diciembre, unos 10.054,1 millones, se destinan a las pensiones de jubilación. Le siguen las de viudedad ({2.203 millones), incapacidad permanente (1.278,7 millones), orfandad (177,7 millones) y las prestaciones en favor de familiares (36,7 millones). La pensión media del sistema se ha situado en 1.317,7 euros mensuales, con un aumento del 4,4 %, mientras que la de jubilación, percibida por 6,6 millones de personas, alcanza los 1.512,7 euros de media.

Existen diferencias notables por regímenes, ya que la pensión media de jubilación del régimen general es de 1.670,9 euros mensuales, frente a los 1.013,4 euros para los autónomos. Además, en noviembre, 1,24 millones de pensiones incluyeron el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 75,1 euros mensuales.

Más de 200.000 millones sumando clases pasivas

Si al gasto en pensiones contributivas se le suman las clases pasivas, la cifra total supera los 200.000 millones de euros. En concreto, a los 189.598 millones se añaden otros 20.129 millones abonados en clases pasivas hasta noviembre. De cara a 2026, se prevé que los más de 10,4 millones de pensiones contributivas suban alrededor de un 2,7 %