Desvían vuelos que aterrizan en el Aeropuerto de A Coruña a Santiago por jabalís en la pista de aterrizaje

Dos vuelos que tenían previsto su aterrizaje en el aeropuerto de A Coruña han sido desviados a Santiago de Compostela. Según se ha informado en el programa 'Fin de Semana' de COPE con Antonio Herráiz, el motivo de esta incidencia no ha sido la meteorología adversa, como la niebla o la falta de visibilidad, sino la inesperada presencia de jabalíes en la pista de aterrizaje de Alvedro.

Vuelos afectados por la incidencia

Los vuelos afectados por la presencia de los animales han sido dos. Uno de ellos, que había partido de Madrid, tenía su aterrizaje previsto a las nueve menos veinte de la noche. El segundo vuelo afectado procedía de Milán y su hora de llegada estaba programada para las nueve menos diez de la noche en el aeropuerto coruñés.

La incidencia no solo ha afectado a las llegadas. Las operaciones en el aeropuerto han seguido sufriendo alteraciones, ya que los vuelos programados para salir desde Alvedro a primera hora de la mañana también han experimentado retrasos como consecuencia de la situación.