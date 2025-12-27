El Teatro Apolo de El Algar levanta el telón en 2026 con más de veinte espectáculos para todos los públicos

El Teatro Circo Apolo de El Algar, en Cartagena, ha presentado su programación para el primer semestre del próximo año. La nueva temporada ofrecerá más de una veintena de espectáculos dirigidos a públicos diversos, combinando comedia, monólogos, teatro, música, magia y propuestas familiares en una oferta cultural variada y completa.

Una apuesta firme por la comedia

La comedia ocupa un lugar central en la nueva programación, que se inaugura el 3 de enero con ‘Maestros de la Magia’. El humor continuará con propuestas como ‘Pero no se lo digas’, con Sara Escudero, Leo Rivera y Agustín Jiménez, y el monólogo ‘Cosas de padres’ de Raúl Massana. También se presentará ‘Humorista de guardia’, el nuevo espectáculo de José Luis Calero.

La oferta de humor se completa con ‘Doscapacitados’, una comedia que bajo el lema “La mayor discapacidad es no tener humor” busca desafiar estereotipos y transmitir un mensaje de superación. En febrero, Histrión Teatro presentará ‘El mueble (o todas esas cosas que nunca nos diremos)’, una reflexión en clave de comedia sobre las relaciones de pareja.

Grandes historias sobre el escenario

El teatro de texto tendrá su espacio con ‘Shakespeare & Compañía’, de la compañía Defondo, y ‘Locos de amor’, una de las obras más emblemáticas de Sam Shepard. Además, la compañía local Teatro Apolo pondrá en escena ‘Políticamente incorrecto’, una comedia de enredo que promete un ritmo vertiginoso y risas constantes.

La música también será protagonista con espectáculos como ‘Regreso a los 80’, un viaje nostálgico al pop español de la década. En el apartado de los musicales interactivos, destaca ‘Se ha escrito un crimen’, una comedia en la que el público decide quién es el asesino en cada función.

Propuestas para toda la familia

La programación familiar incluye una gran variedad de títulos para los más pequeños. Entre ellos se encuentran clásicos como ‘Los Tres Cerditos’ y ‘La Bella y la Bestia’, además del tributo musical ‘El Rey de la Selva’. Completan la oferta ‘ImagiLusion. Princesas’ y una adaptación de ‘Las aventuras de Tom Sawyer’ de Mark Twain.

La temporada se cerrará en junio con el espectáculo ‘Las Guerreras K-Pop en Gira’, donde las estrellas del grupo HUNTR/X revelan su faceta secreta como cazadoras de demonios. Propuestas como el monólogo ‘Adulto por sorpresa’ de Rubén Faura y la obra de ciencia ficción y humor ‘Goteras’ completan una programación diversa.