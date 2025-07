César Amable, restaurador: "Un camarero de Baleares cobra más que un ingeniero de otro convenio"

Horas después de que los sindicatos convocaran las 5 jornadas de huelga en la hostelería durante el mes de julio se comunicaba un principio de acuerdo para el XVII Convenio Colectivo de Hostelería, desconvocando los paros previstos

El pacto, firmado entre la Federación Hotelera de Mallorca y UGT, establece un incremento salarial del 13,5% distribuido en tres años: un 6% el primer año, un 4% el segundo y un 3,5% el tercero. Este aumento representa una media anual del 4,5%, superando la media de convenios anteriores.

El convenio afecta a los hoteles y resto de alojamientos turísticos, salas de fiesta y discotecas además de catering, bares y restaurantes de la comunidad.

César Amable, presidente del sector de restauración de la patronal PIMEM considera que esta huelga era un chantaje. "Yo fui empleado y fui a alguna huelga. Un paro es para que no te quiten derechos y esta era lo contrario. Yo quiero más y como no me lo das entonces voy a la huelga, para mí eso es un chantaje".

el mejor convenio

Asegura el presidente de los restauradores de Pimem que el convenio de Baleares es muy bueno" teniendo en cuenta que en los últimos años ha subido el salario más de un 25%, ningún convenio en toda España ha subido eso en los mismos años. Es un convenio muy por encima de cualquier otro. Ahora mismo un camarero, que es nivel 4, cobra tanto o más que un ingeniero en otro convenio, y es un nivel 1".





convenio separado de restauración "perdemos dinero"

Los restauradores insisten en que es necesario separar la restauración de la hostelería y apuesta por un convenio propio como se ha hecho en otras comunidades autónomas "los hoteles ganan mucho dinero es cierto. El convenio ha subido 25'4% y ellos han subido sus tarifas un treinta y pico, con lo cual siguen ganando dinero. El problema es la parte de restauración. Nosotros hemos subido los sueldos un 25'4% pero hemos subido los precios un 10-12%, estamos perdiendo dinero. Hay momentos en que se te comen los beneficios y a nosotros se nos mete en el mismo saco y dicen como los hoteles ganan, todos ganáis pero no es cierto, yo cada año facturo menos".