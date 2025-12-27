Kasmani Electrodomésticos continúa con su campaña solidaria de recogida de juguetes
Lupe Herrera nos destaca la acción solidaria así como la venta de balizas V16, obligadas a partir del día1.
COPE Castellón
Castellón - Publicado el
1 min lectura4:34 min escucha
"Lo que más hemos notado en nuestros bolsillos es la cesta de la compra, que se ha encarecido un 36 por 100 en los últimos 3 años"
Rubén Corral Castellanos
