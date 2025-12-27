Valencia Basket, con su 73 por ciento de victorias, coquetea con la historia

Valencia Basket saborea su novena aventura en la Euroliga con unos números espectaculares, doce victorias y seis derrotas, a falta de recibir al Partizan de Belgrado antes de cerrar el 2025. En la ACB, las cosas no van mucho peor. Ocho ganados y dos perdidos. El domingo llegará el Morabanc Andorra. Más la conquista de la Supercopa, con esos dos triunfos ante Unicaja y Real Madrid. En total, 30 encuentros, con un asombroso balance de 22/6, un increíble porcentaje de victorias del 73 por ciento. El mejor desde que se compagina la gran competición continental con las nacionales (liga, Copa del Rey o Supercopa).

VBC Paco Olmos, cuando dirigía a Valencia Basket en la 200/04

Ese balance supera el que firmó Valencia Basket en la 2003/04, la de su debut en la Euroliga. Aquel curso, con Paco Olmos al frente, y con estrellas como Fabri Oberto o Dejan Tomasevic, el equipo disputó un total de 60 partidos, ganando 38 y perdiendo 22, un 63 por ciento de victorias. En Europa, entre primera y segunda ronda, trece victorias y siete derrotas. En la ACB se cerró la liga regular tercero, con 23 triunfos y 11 derrotas. Se cayó en cuartos ante Unicaja Málaga en la Fonteta en el quinto. En la Copa, también fuera en primera ronda ante el San Fernando. Hasta este 2025/26 ninguna formación taronja había caminado con más firmeza entre todas las competiciones... a la espera de la segunda mitad de la temporada, con la Copa del Rey y los posibles playoffs. De momento, la bandera de la Supercopa ya está colgando del Roig Arena.

En las otras siete travesías ha habido de todo, pero siempre quedaba la sensación de no ser sólidos cuando había que competir entre semana contra los mejores del continente, y los sábados y domingos, bailar en la liga doméstica más dura de Europa. Por ejemplo, en la 2011/12, con la llegada de emergencia de Svestislav Pesic por el destituido Manolo Hussein, los valencianos llegan más lejos que nunca en la Euroliga. Después de un balance 13 victorias y 7 derrotas, se cae en cuartos, a un paso de la Final 4, ante el Real Madrid, en una eliminatoria para el recuerdo. Antes se había llegado a la final de la Supercopa y a las semifinales de la Copa del Rey. En la ACB se cerraría la fase regular terceros con 24 triunfos y 10 derrotas, y en playoff se pierde de forma fea ante el Bilbao Basket. En suma, 36 ganados y 25 perdidos en 61 choques, un 59 por ciento de éxito.

La 2020/21 fue similar en cuanto a números, aunque no con el orgullo tan hinchado por el paso de Pesic. Además, fue la vuelta del COVID. Aún así es hasta hoy la Euroliga con más triunfos, 19, en 34 noches. En la Copa, se perdió en cuartos ante el Real Madrid. En la ACB, la liga regular se suman 24 victorias en 36 jornadas. En los playoffs, tras eliminar a Baskonia 2-1, se cae en semis ante el Real Madrid 2-1. Un total de 77 partidos, saldados con 46 ganados y 31 perdidos, un 59'7 por ciento de triunfos. Aún así, acabó la etapa Ponsarnau.

Miguel Ángel Polo El Valencia Basket - Milán de 2020 se disputó sin público por el COVID

La cuarta mejor fue la 2017/18; 70 partidos, 37 victorias, un 52 por ciento de triunfos. Se acababa de ganar la ACB y eso dio el privilegio a estar entre los mejores de Europa. Como en este curso, se conquistó la Supercopa ACB, pero lejos de dar crédito a Txus Vidorreta, la grada había empezado a distanciarse por nostalgia hacia Pedro Martínez. En la Copa, se pierde en cuartos ante Tenerife. En liga, se acaba cuarto, con 22 victorias en 34 jornadas, y se cae ante Gran Canaria en primera ronda de playoffs 1-2 a pesar de la ventaja de campo.

Por encima del 50 por ciento ya sólo queda la 2023/24. La segunda de Álex Mumbrú, aunque la acabó Xavi Albert. De 73 encuentros se ganaron 37, uno más que la mitad. Pero las sensaciones fueron malas. La afición no creía en el técnico y siempre vieron la botella media vacía. El equipo se deshinchó tras caer en la Copa en semis ante el Madrid. Se había clasificado como quinto. En Euroliga se pasó de soñar con el top 8 a acabar con 14 triunfos y 20 derrotas. El final de liga regular doméstica fue con 21 ganados y 13 perdidos. Y se dijo adiós al playoff al caer ante UCAM Murcia 1-2, con el desempate en la Fonteta. Lo mejor, que Pedro Martínez, como adelantó COPE, volvía a Valencia.

Miguel Ángel Polo Valencia Basket disputó la Euroliga de 2022/23 con Chris Jones como estrella principal

Las demás están por debajo del 50 por cien en el balance victorias-derrotas. La 2022/23, la primera de Mumbrú, 71 partidos, con 32 ganados y 39 perdidos, un 45 por ciento. La 2019/20, fue la del COVID, con Ponsarnau en el banquillo y nadie en las gradas en el tramo final de una ACB que se jugó de forma excepcional en Valencia. Fueron 58 partidos entre Supercopa, Euroliga y liga, porque no hubo Copa del Rey. El saldo, 28 triunfos y 30 derrotas, un 48 por ciento.

Por último, la 2014/15, empezada por Velimir Perasovic y acabada por Carles Durán. Fueron 63 partidos disputados, con 29 triunfos y 34 derrotas, un 46 por ciento. Aquel curso se empezó en Euroliga y acabó en Eurocup. Después empezaría la primera etapa de Pedro Martínez. En esta segunda, viendo los números y las sensaciones, Valencia Basket coquetea con la historia. El 2026 marcará las notas finales, pero los parciales son de sobresaliente.