Advertencia de un oftalmólogo para los que tienen más de 40 años: "Todos tienen que hacerlo"

El nervio óptico es el “cable” a través del que la información visual, en forma de señales eléctricas o impulsos nerviosos, llega desde el ojo hasta el cerebro. Una de las principales enfermedades de la vista que puede dañar de forma irreversible las fibras de este nervio (más de 1 millón) y, por tanto, provocar una pérdida de visión que puede ser grave, es el glaucoma.

Esta patología es conocida como la ceguera silenciosa que se calcula que en 2030, es decir en solo 5 años, podría podría llegar a afectar a unas 40.500 personas en Baleares. Y lo peor es que como en sus inicios es asintomático, se calcula que alrededor de un 40% de las personas que lo padecen no lo sabe.

¿Qué es el glaucoma?

El glaucoma es una enfermedad ocular, una patología neurodegenerativa que poco a poco va dañando el nervio óptico de manera progresiva y periféricamente que provoca la perdida de visión por los costados hasta que llega un momento que afecta a la parte central. El problema es que es irreversible cuando detectas los primeros síntomas. El principal factor de riesgo de desarrollo de glaucoma es la presión intraocular elevada.

El doctor Luis Salvà, director médico de Oftalmedic- Salvà, explica en COPE Baleares "el ojo tiene un líquido dentro que nutre todas las capas, se segrega y sale. Si por la razones que sea no sale o sale menos del que entra, entonces se produce una congestión, sube la tensión y el paciente no se da cuenta. No se pone el ojo rojo, no pierdes la visión de entrada pero poco a poco el exceso de líquido va excavando el nervio óptico por la parte periférica, como el mar va excavando una roca. Entonces se va perdiendo visión lateral. Mucha gente a partir de los 40 años lleva gafas entonces no se da cuenta hasta que cuando se da cuenta ya es irreversible lo que ha perdido".





Hasta el domingo se celebra la Semana Mundial del Glaucoma y es que destaca el Doctor Salvà la importancia de un diagnóstico precoz, para frenar el avance. Y lanza esta advertencia a un colectivo en concreto "a partir de los 40 años todos tienen que tomarse la tensión y debe hacerlo un oftalmólogo porque los ópticos pueden tomártela pero no pueden valorar para diagnosticar, tratar o prevenir un glaucoma".

tratamientos

Y aunque cuando hay síntomas ya es tarde porque es irreversible lo perdido te cuento que hay tratamiento para frenar su avance según el estadío de la enfermedad "muchas veces con una simple gota por la noche aunque de por vida, el tema queda resuelto con los años esta enfermedad tiende a empeorar debe revisarse cada 6 meses o un año, para ver si se aumenta la dosis de las gotas. También hay tratamiento con láser y una cirugía. Una vez diagnosticado si el paciente y el médico hacen lo que toca no tiene por qué perder visión", insiste Salvà.

Y un apunte más, hay algo que no afecta a esta patología ocular... el uso de las pantallas aunque sí empeora mucho la miopía y a la sequedad del ojo, por lo que recomienda no abusar de ellas y pasar el máximo tiempo al aire libre.