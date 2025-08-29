La UD Ibiza y el Hércules piden el cambio de hora de la segunda jornada

Aún no ha comenzado la Primera RFEF y ya tenemos el primer lío, tiene que ver con el horario. La ocurrencia de fijar el UD Ibiza-Hércules de la jornada 2 para el domingo 7 de Septiembre las 16h en pleno verano en Ibiza ha causado extrañeza, un horario duro para los jugadores pero también los aficionados, más aún teniendo en cuenta que en Can Misses no hay grada cubierta.

Pero hay otra derivada aún peor y es que de momento el Hércules tiene problemas para encontrar billetes para el grupo y sobre todo para poder pernoctar sólo una noche. Los alicantinos tienen como única opción para regresar el domingo el barco a Denia el domingo por la tarde, pero por el horario del encuentro tendrían que pasar una segunda noche en Ibiza, elevando considerablemente los costes de desplazamiento.

En plena temporada alta en Ibiza y para un grupo numeroso, los costes se disparan para viajar a Baleares, especialmente Ibiza ha experimentado un aumento de precios en los últimos años considerable.

Pero en la parte deportiva también preocupa el horario, el técnico del Hércules, Rubén Torrecilla, ha dicho que "lo tienen que cambiar, es inhumano". Estos días en las islas están siendo particularmente calurosos, con un bochorno considerable que se espera cambie con las tormentas anunciadas. Par el 7 de Septiembre puede haber máximas de 30 grados, jugar a las 16h parece una falta de respeto para los equipos y los aficionados.

El técnico de la UD Ibiza, Paco Jémez ha sido muy contundente: "entiendo que todo lo hacen para mejorar las cosas no para empeorarlas, una manera de mejorar la liga es sacar los horarios con más antelación, no cuesta dinero, sólo trabajo. Ahora lo que pasa es que mandan las televisiones y lo eligen en función de cómo va la liga. Para saber eso tienes que ir semana a semana. ¿Es el camino adecuado? indudablemente no. Porque pasa lo que le pasa al Hércules porque no tienen billetes para venir, hemos perdido que se cambie, no tienen billetes para venir. Sabes lo que es Ibiza en verano. Encuentra aquí billete para 40 y pico persona, no van a poder. Y ese problema lo tenemos nosotros cada semana. Sí le pediría a la Federación que tuviera algo más de empatía con los equipos, que los saque con más antelación. Vas a por billetes, más caros o no hay. Esa sería una forma de que los clubes estuvieran más contentos, es una demanda de todos, yo creo que lo harán".