El Sant Jordi y el Constancia se las verán con dos primeras, Osasuna y Girona, en la Copa del Rey

El Sant Jordi con su Spiderman y el Constancia siguiendo el sorteo de Copa del Rey

El gordo de la lotería que supone para el fútbol modesto encontrarse con equipos de Primera División se ha celebrado hoy en Sant Jordi y en Inca. Son los dos equipos agraciados con las visitas de equipos de la máxima categoría en la primera ronda de la Copa del Rey.

El CD Sant Jordi, equipo de división de honor de Mallorca de una pedanía de Palma, se encuentra ante una cita histórica ya que será su primera participación en la Copa del Rey para un club fundado en 1974.

El Sant Jordi, que ha eliminado en la previa al Lourdes de Tudela, se las verá con Club Atlético Osasuna. La expectación era máxima en el bar del campo municipal de Sant Jordi y ha contado con el refuerzo de "Spiderman", uno de los jugadores, Balta Jover, disfrazado para la ocasión porque ya les dio suerte antes.

La intención del Sant Jordi es jugar en su propio campo, aunque es algo que está por ver. La Federación debe validar el escenario, lo que no será fácil. Este martes habrá una reunión en la Federación Balear de Fútbol para abordar todo este asunto.

Por su lado, el histórico Constancia de Inca, uno de los clubes emblemáticos del fútbol balear de 103 años, fundado en 1922, también recibirá a un primera como el Girona. Hace muchas décadas que el Constancia no recibe a un equipo de Primera División en competición oficial, dicen que el último fue el Elche.

El Constancia tiene su historia en Segunda División, categoría en la que militó 11 años ( 1939-40, 1941 a 1945, 1962 a 1968), posee uno de los mejores campos de Mallorca tras el del Mallorca Son Moix, junto al de Sa Pobla el Nou Camp de Inca son los más grandes, con capacidad ambos para unos 8.000 espectadores.

El Constancia se ha reunido en el Teatre Municipal d'Inca, estaba presente también el alcalde Virgilio Moreno para seguir el sorteo. El Girona ha sido muy bien acogido, ya que no las tenían todas consigo que fuera un primera, podía ser también un segunda.

Aquí la situación es bien distinta a la del Sant Jordi, porque el estadio reúne todas las condiciones para jugar la eliminatoria, incluso un primera se sentirá bastante cómodo ya que el Nou Camp es un campo amplio y de hierba natural.

En cuanto a las otras rondas, el Mallorca viajará a Sant Just Desvern en Barcelona, equipo de la Lliga Èlit catalana, algo similar a la división de honor de Mallorca, por debajo de la Tercera RFEF.

En cuanto a la UD Ibiza, era el que lo tenía peor en cuanto a desplazamiento por haber sido ubicado en otro grupo. Podría haber sido peor y no será tan difícil el desplazamiento, será a Quintanar del Rey en Cuenca, equipo de Segunda RFEF. Podría haber sido a Canarias o Extremadura.

El At. Baleares recibirá al Nàstic de Primera RFEF y el Poblense vuelve a verse las caras con el CE Sabadell un año después de que se vieran las caras en el Municipal de Sa Pobla en la Copa del Rey.

Un viejo conocido ahora en Primera RFEF.