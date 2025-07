Rudy Fernández: "Viene una generación muy divertida en la selección española pero hay que dejarles trabajar"

Rudy Fernández lleva un año retirado como jugador profesional, desde los pasados Juegos Olímpicos de París, aunque sólo se le ha echado de menos en la pista, porque fuera ha estado muy presente. No ha parado, el legendario jugador mallorquín del Joventut, Real Madrid y selección española, además de la NBA (Portland y Denver), ha apoyado a la selección española de cara a la próxima cita del Eurobasket, lo ha hecho en la presentación de su campus Rudy Fernández, que cumple 14 años.

Cree que hay que confiar en esta selección y sobre todo dejarla madurar, sabe que la sombra es alargada de lo que hicieron las generaciones anteriores.

"Sigue habiendo un equipo competitivo. Si preguntas a cualquier seleccionador de otro país te va a decir que España siempre compite, esté quien esté. Es cierto que se van leyendas que han estado muchísimos años como Llull y Abrines también, pero viene una generación muy divertida, muy motivada para hacer las cosas bien. Pero es lo que siempre hemos hablado, dejar trabajar y no demandar tanta presión por los éxitos que ha habido. Que puedan trabajar tranquilos, no estamos acostumbrados a dejar trabajar, necesita una transición y hay jugadores que han sido campeones ya de Eurobasket, más los que entran, va a ser competitiva. No sé si ya en este Eurobasket que es muy exigente, pero lo dejarán todo que es lo importante, que se vayan a gusto con el trabajo hecho".

Sobre la selección femenina dice que "el oro se ha escapado por cosas del baloncesto, esto hace aprender. La selección está en esa transición liderada además por Alba Torrens. Hay que dejarles trabajar y seguro que tendremos más éxitos como esta plata".

Scariolo.-

Sobre el paso que ha dado el seleccionador Sergio Scariolo fichando por el Real Madrid, Rudy Fernández afirma que "son nuevos proyectos. Scariolo ha tenido esa decisión de dejar la selección tras el Eurobasket y tener una rutina diaria. Es un proyecto muy ambicioso como el Real Madrid, le veo muy capacitado sin ninguna duda y además ya conoce la casa".

Futuro.-

Rudy aún no tiene decidido qué hará en cuanto al baloncesto, porque algo hará, no quiere estar lejos de su deporte. No se ve entrenando, y de pista sólo quiere saber de su campus, en el que reúnen a 250 chicos la semana que viene en el Palau de Son Moix.

Proyectos de casa.-

Sigue con mucha atención los proyectos de Baleares, Hestia Menorca y sobre todo los dos Palmas, su ciudad, el Palmer y el Fibwi, los tres en Primera FEB. Aunque bromea que para ayudar no está ya, que lo de la pista se ha acabado, que no le busquen. "La pista la he dejado, menos esta semana en el campus, algún partidito jugaré. Ya me gustaría estar bien físicamente para ayudar a algún Palma". Marta Fernández, su hermana y directora del Campus, apostilla que "estás mejor que antes físicamente". Su hermano responde entre risas: "eso tú ayudando".

Marta también hace referencia también al proyecto del Azul Marino: "tenemos ganas de ver un equipo de nuevo en Liga Endesa".

Sobre los proyectos en Primera FEB, dice que "son tres equipos en la segunda mejor liga de España, los tres van a competir por ascender a la ACB, son proyectos muy bonitos. He vivido con Palmer una charla con ellos y están motivados por esta situación. Tanto Fibwi como Palmer y Menorca tienen el apoyo del Govern, ojalá dentro de unos años veamos por fin un equipo en Palma en la ACB".

¿Echa algo de menos Rudy? del juego dice que no, sólo echa de menos a su equipo, los compañeros, "echar de menos poco, sinceramente. Acapara muchísimo tiempo y ahora me compensa estar con la familia. Es cierto que los momentos de vestuario con los compañeros, con los fisios, las risas, los viajes, estar juntos. Pero los entrenos, tanta paliza, tanto partido, cuatro más ahora en Euroliga, creo que es un exceso tantos partidos. Y eso te hace estar muy metido, ahora mi proyecto es de familia que estoy disfrutando".