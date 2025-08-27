El RCD Mallorca intenta cerrar el fichaje de Jan Virgili en una cumbre Ortells-Deco

Jan Virgili, el objetivo prioritario del RCD Mallorca para reforzar la banda, podría estar un poco más cerca tras la reunión de este martes en Barcelona entre Pablo Ortells y Deco. Los directores deportivos de Mallorca y Barcelona se vieron en un cumbre en la ciudad condal desvelada por Jijantes en la que Ortells estuvo acompañado por Aritz Aduriz, quien ocupa el puesto de adjunto a la dirección deportiva bermellona.

Desde hace mucho tiempo, el extremo canterano del FC Barcelona es el gran objetivo del Mallorca para reforzar una posición que era prioritaria para el entrenador, Jagoba Arrasate. La prioridad no se ha podido satisfacer hasta ahora por la complejidad del mercado y el poco margen salarial que tiene el Mallorca, lo que ha dificultado la disponibilidad del club en el mercado, a pesar de haber vendido por valor de 9'6 millones de euros (Greif, Copete y Van der Heyden) mientras que ha invertido cinco por Pablo Torre.

El problema con el Barcelona ha sido hasta ahora de diferencia económica, ya que el Barça pedía sobre tres millones de euros y además quiere quedarse un derecho para recuperar al jugador, lo que no sería un problema para el Mallorca, que tiene claro que es una gran apuesta.

En Can Barça no quieren perder de vista al joven extremo de 19 años de Vilassar de Mar y formado en el Nàstic, ya que Virgili pese a no entrar en los planes de Hansi Flick, es una gran promesa. Su gran partido además en la Copa Intercontinental sub 20 en Brasil el pasado fin de semana, en la que el Barcelona perdía por penaltis ante Flamengo, Virgili marcaba un gran gol, lo que ha generado algunas dudas en la directiva azulgrana sobre si lo mejor es desprenderse del jugador.

Sin embargo, el jugador está como loco por venir al Mallorca ya que es un primera división el que está apostando por él mientras que la alternativa era quedarse en Segunda RFEF en el Barcelona At, sobre todo al ver que Flick no le incluía en la dinámica del primer equipo.

Otros jugadores.-

El otro problema que tiene el Mallorca es que el Barcelona quiere situar algunos jugadores, uno de ellos, Héctor Fort, es del agrado del Mallorca pero el problema es que llegaría para ocupar la plaza de Pablo Maffeo y la salida del lateral ahora mismo está enquistada. La oferta del At. Mineiro no convence al jugador ni al Mallorca y habrá que ver si cristaliza alguna otra opción.

En cuanto al delantero azulgrana Dani Rodríguez, de quien se apunta en Barcelona que también podría recalar en el Mallorca, el club no contempla su fichaje por ahora.