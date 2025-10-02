Raúl Casañ, técnico de la SD Ibiza: "Si con el deporte pudiéramos ayudar a los afectados sería fabuloso"

Poco a poco Ibiza intenta volver a la normalidad tras la lluvia torrencial del martes de más de 200 litros por metro cuadrado en dos horas que cayeron sobre las pitiusas y que inundaron VIla. Calles anegadas, negocios invadidos por el agua, subterráneos inundados, carreteras cortadas, rescates de personas.

Durante las últimas horas gracias al trabajo de Bomberos, Guardia Civil, refuerzos de la UME y policías, se va recobrando la normalidad mientras los diferentes afectados evalúan los daños. Ha sido un "susto" importante como señala el técnico de la SD Ibiza, el valenciano Raúl Casañ en DEPORTES COPE BALEARES, quien vio con impotencia lo ocurrido hace un año en su tierra.

Una vez se evalúen daños por las autoridades y se organicen las ayudas, el deporte también puede poner su granito de arena. Casañ tiene claro que "a través del deporte se mueven muchas cosas y si se puede solidarizar la gente para ayudar a los afectados sería fabuloso".

El técnico recuerda que "todo fue rápido y en pocas horas. Ha vuelto a salir el sol y se está trabajando en la limpieza todos los servicios. Aquí no ha sido de la magnitud de Valencia pero ha sido un susto. Llovió mucho en poco rato y no estamos preparados en la isla para tanta agua".

A su equipo no le ha afectado más que por el hecho de no poder entrenar ayer: "el martes era nuestro día de descanso, todos están bien. No hemos podido entrenar porque las instalaciones deportivas las ha cerrado el Ayuntamiento , el campo Can MIsses 2 está en perfectas condiciones, espero que en breve podamos entrenar. En teoría este jueves volvemos a entrenar. El miércoles estaba cerrado todo, colegios, instalaciones deportivas...".

Sobre cómo se podría ayudar, un referente del fútbol pitiuso como Tolo Darder lanzaba una idea en COPE: "una selección por ejemplo de todos los equipos de Ibiza y Formentera contra la UD Ibiza y que se pudiera ayudar a la gente y los negocios afectados". Otra posibilidad es contar con alguna selección española, algo en lo que de hecho la Federación Balear estaba ya trabajando con motivo del centenario de la territorial.

En este sentido, la Federación Balear que preside Jordi Horrach quiere llevar a Ibiza a la selección española femenina, la campeona del mundo y subcampeona de Europa, una selección que ya jugó años atrás en Can Misses. También podría encontrar un fin solidario.

Darder lo ve como una posibilidad aunque sabe de la dificultad: "es una idea y se puede proponer. A ver porque eso depende de muchas fechas, el fútbol están tan apretado que casi no quedan fechas".

La Federación nos lo pone cada vez más difícil, o no hay vuelos, o hay que salir a las cinco de la mañana, jugaremos el domingo por la tarde y cuando haga falta".

Mientras la SD Ibiza intentará ya preparar hoy el partido ante el Atlético Baleares que será el domingo a las 18:30h.