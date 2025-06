El presidente Guillem Ballester tras el ascenso del Porreres: "Vamos a competir, no me gusta perder"

No ha parado de recibir felicitaciones desde que el domingo consumaran la proeza de subir a Segunda RFEF y conseguir dos ascensos consecutivos, de Preferente a Segunda en dos años.

El presidente de la UE Porreres, Guillem Ballester, dice en Deportes Cope Baleares que "he recibido de mi familia, de mucha gente, del Monzón y el alcalde de Monzón también, han sido muy elegantes. Es un orgullo ser presidente del Porreres".

Entre las felicitaciones también la presidenta del Govern, Marga Prohens, "querían homenajearnos ya pero muchos jugadores se han ido a disfrutar Sant Joan a Ciutadella y hemos tenido que aplazarlo un poco porque nos faltaba la parte más importante, los jugadores".

Ballester tiene claro que van a ir a competir y no van a ser un equipo comparsa en Segunda RFEF:

"He dicho y repetido por activa y por pasiva, soy ganador y no me gusta perder. ¿Si nos vendrá grande la Segunda RFEF? ya lo veremos".

Sigue Miguel Soler.-

El presidente dice en COPE que "puedo decir que sigue oficialmente. Nos dimos la mano anoche". Ballester añade que ya llevaba tiempo Soler trabajando el técnico en la planificación:

"Ya hacía semanas que estaba trabajando sobre el año que viene, sin saber si estaríamos en Segunda RFEF y sin haber renovado. Anoche nos dimos la mano y para mí no hace falta nada más, en casa me enseñaron que cuando uno se da la mano no hace falta escribir ningún papel".

Sobre la plantilla que confeccionarán, "cuando subimos a tercera conservamos a algunos pero no muchos más de cuatro o cinco, había que tener jugadores de tercera. Y ahora exactamente igual, hemos de tener algunos jugadores pero traer otros que suban un poco el nivel porque sino estás descendido automáticamente".

Uno de los jugadores importantes ha sido Canario, "ha cuajado en el club, es buen jugador y buena persona pero esto ya depende del mister, no depende de mí. Con Miguel estamos en contacto continuamente pero él decide con quién cuenta porque ha de sacar resultados".

Los festejos continuarán, el viernes será el homenaje del municipio y el Govern y el Consell de Mallorca tienen previsto homenajear al equipo porrerenc. Sobre el ascenso recordaba sus palabras en COPE tras la ida: "el Porreres ya había conseguido más puntos fuera de casa que en casa. Te sabe mal por tus aficionados que vienen al campo que no te ven tanto ganar, pero es igual, hemos logrado mejore resultados fuera. Nos habían dejado vivos y fue un error por su parte".

Canario: "Claro que me gustaría seguir".-

El ex del At.Baleares llegó a Porreres, dio un paso atrás para jugar en Tercera División y no se arrepiente. Ahora le gustaría continuar aunque "todavía no hemos tenido tiempo, ha habido resaca emocional. Yo no me he ido a Sant Joan, no tengo ya edad para eso".

Para Canario la clave del ascenso ha sido "el vestuario. Muchas veces los vestuarios hacen que no se ascienda y aquí ha habido un gran vestuario, además de un gran equipo. Nos hemos llevado muy bien, todos han sido importantes, los suplentes apretaban a los que jugaban y cuando acompañan los resultados todo es más fácil".

"El ascenso hace que tengas otra motivación y poder disfrutar de una categoría más profesional además en el Porreres que es el equipo que apostó por mí este año. No tenía pensado dejarlo, así que será sentarse y no creo que haya problema si quieren para seguir".