Paco Jémez: "Y si tuviéramos a Benzema a lo mejor también hubiéramos podido ganar"

La UD Ibiza sigue al frente de la clasificación pero ya no en solitario, tras ceder dos puntos en casa frente al Antequera, que llegaba colista, muy necesitado. Los celestes lo intentaron de todas las maneras, se adelantaron en el marcador si bien empataría pronto el conjunto malagueño.

Pese al empate a uno, el segundo empate del curso tras empatar en Marbella, Paco Jémez se mostraba sin embargo satisfecho y deja claro que para él ha sido el mejor partido de su equipo. El entrenador había exigido una mejora porque el equipo aún no estaba haciendo las cosas como a él le gusta y quiere que proponga la UD Ibiza.

Ahora mismo Europa, Ibiza y Eldense lideran con ocho puntos el grupo II de la Primera RFEF. Paco destaca que "ha sido el mejor partido que hemos hecho en cuanto a fútbol desde que hemos empezado la temporada. Cuando un equipo se enfrenta atrás no queda otra que tocar y tocar hasta que aparezcan los espacios. Hemos tenido nuestras ocasiones, el empate me sabe poco porque hemos merecido ganar y en cuanto a fútbol hemos dado un paso adelante y he visto cosas que hasta ahora sólo había visto a ratitos y ahora las he visto más de continuo".

El técnico respondió más lacónicamente y con ironía cuando se le preguntaba si una entrada más temprana de Davo no habría podido ayudar para conseguir ese gol del triunfo: "Y si tuviéramos a Benzema a lo mejor también hubiéramos ganado, sí, puede ser" decía el entrenador.

La UD Ibiza lleva dos victorias y dos empates en las cuatro jornadas, ahora toca visitar a un segundo equipo como el Atlético Madrileño el domingo a las 20:30h.

En el encuentro frente al Antequera la entrada volvió a ser discreta, 1.752 espectadores, menos de los socios que tiene la Unión Deportiva Ibiza.