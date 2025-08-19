Marash Kumbulla, nuevo jugador del RCD Mallorca: "Me gustó mucho lo que me contaron"

El RCD Mallorca ya tiene el central que buscaba para cubrir la venta de Copete al Valencia con Marash Kumbulla, quien llega cedido por la Roma con opción de compra. Es cierto que se han ido dos centrales, Copete y Van der Heyden, pero el belga no estuvo en la segunda vuelta y su puesto lo ocupaba ya David López, por lo que se queda la plantilla con cuatro centrales.

El único "pero" es que ha pasado de tener dos centrales zurdos a no tener ninguno, pero nadie duda de las garantías que ofrece Kumbulla, con un buen rendimiento la pasada temporada en el Espanyol. El internacional albanés quería volver a la liga pese a que tuvo ofertas para seguir en Italia. Incluso no descartaba un regreso al Espanyol.

Han sido determinantes las intervenciones del director deportivo Pablo Ortells y del entrenador Jagoba Arrasate. Se repite lo ocurrido con los fichajes de Torre y Joseph, también Kumbulla da mucha importancia a la conversación con el técnico bermellón.

"Estoy muy contento de estar aquí. Hablé con el director, Pablo y el míster, tienen mucha confianza en mí. Me hablaron mucho del proyecto que tiene el Mallorca. Cuando me llamaron quise estar aquí lo más pronto posible" han sido las primeras palabras del central.

Sobre qué objetivo se marca con esta nueva etapa en el Mallorca, dice que "quiero jugar lo máximo posible y ayudar al equipo a conseguir lo máximo posible, esperar que vaya todo bien. Hablé con el míster, hablamos de lo que quiere él como entrenador, del club, de la afición, de todo lo que es Mallorca. Me gustó mucho".

Kumbulla podrá entenderse en albanés con el delantero Vedat Muriqi, de origen albanés y nacido en Kosovo, aunque el defensa ya maneja y se defiende bien en español. Sus declaraciones de hecho son en castellano.

"Con Vedat (Muriqi) hablamos cuando nos encontramos en el partido con el Espanyol, tengo buena relación con él y espero verlo pronto". Finalmente se dirige a su nueva afición: "Gracias por la bienvenida y voy a darlo todo por el escudo".

Kumbulla es un jugador interesante para el futuro, habrá que ver cómo transcurre la temporada, lo que juega y su rendimiento, tendrá dura competencia con Valjent y Raíllo, una pareja fija en el Mallorca, aunque el club ha valorado que necesitaba otro central de garantías para darle esa competitividad a la última línea y que el técnico tenga donde elegir.