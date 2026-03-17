Justin Kalumba, de pronto un fichaje y la valiente decisión de Demichelis

Hay que ser muy valiente para ir perdiendo un partido en casa, con el equipo en descenso, y que el primer cambio para buscar la remontada fuera un jugador inédito.

La valiente decisión corresponde a Martín Demichelis, quien con 0-1 y en los primeros minutos de la segunda parte decidía mover piezas. Su primera intervención en el partido tras haber intentado dar confianza al equipo al descanso, era introducir en el terreno de juego al extremo francés Justin Kalumba por Morlanes. Había salido el técnico argentino con el mismo once de Pamplona, esto es, 4-4-2 y cuatro centrocampistas, sin jugadores de desborde, sin bandas. Su idea era la posesión y atacar por dentro con la incorporación de los laterales pero las cosas no estaban saliendo.

El partido necesitaba un cambio, agitación, algo diferente para desequilibrar. El Espanyol se acababa de quedar con uno menos por la expulsión de Pickel y Demichelis buscó abrir el campo y desequilibrar. Pero esta vez el escogido no fue Luvumbo, como había ocurrido en Pamplona o en partidos anteriores con Arrasate. Esta vez el movimiento fue un jugador que no había disputado un solo minuto en la liga.

Sin embargo, aquello de que los entrenamientos son la palabra del futbolista para ganarse el puesto por lo visto funciona. Kalumba llevaba tiempo entrenando bien pero hasta ahora no había tenido ni un solo minuto. De hecho, cada vez que se nombraba a Kalumba en el entorno mallorquinista era para bromear y para ridiculizar los fichajes del mercado invernal.

Kalumba llegaba el pasado 15 de Enero, han pasado dos meses hasta su debut en LaLiga. Es un joven extremo de 21 años, menudo, llegaba del Angers donde había jugado unos minutos esta temporada en la Ligue1. El RCD Mallorca lo tenía hecho para traerle en verano pero surgió la oportunidad de traerle ya y así lo hizo Pablo Ortells.

Sin embargo, desde el principio se le puso etiqueta de fichaje de futuro, el mismo Jagoba Arrasate no veía claro que en este momento les pudiera aportar. Han pasado las jornadas y las semanas sin que el francés tuviera un solo minuto pero Demichelis tras dos semanas de trabajo con el equipo, le ha puesto a jugar en su segundo partido al frente del equipo y en un momento trascendental.

Y efectivamente, Kalumba fue el primero en cambiar el partido, un zurdo jugando por la derecha, como en el caso de Luvumbo. Kalumba puede salir por los dos lados y buscó lo que se le pedía, encarar, tratar de desbordar y centrar. La afición mallorquinista le recibía con una gran ovación como ocurriera en su día con Luvumbo, porque necesitan ver algo diferente en un equipo al que le falta velocidad y desborde sin Jan Virgili.

Como Virgili, Kalumba ha debutado en la liga con desparpajo, lo que pueda hacer en el futuro inmediato habrá que verlo, tiene mucho que mejorar como todo el Mallorca, pero dejó claro que también tiene mucho que aportar, como Luvumbo. Son alternativas para Demichelis.