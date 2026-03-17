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Caída en Algodonales de dos parapentistas que resultan heridos graves

El suceso ha tenido lugar en un desnivel de 100 metros en la zona de despegue de Levante de la Sierra de Líjar y ha requerido la intervención de los servicios de emergencia que los han trasladado a un centro hospitalario

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Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el

1 min lectura

Los servicios de emergencia han trasladado al hospital a dos parapentistas que han resultado heridas de gravedad tras sufrir una caída cuando hacían parapente en Algodonales, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 recibió un aviso sobre las 14,15 horas de este lunes en el que se solicitaba ayuda porque dos parapentistas habían sufrido una caída a un desnivel de unos 100 metros en la zona de despegue de Levante.

Inmediatamente la sala coordinadora activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Control de Tráfico Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Los sanitarios y la Guardia Civil han confirmado al 112 que ambos sufren heridas graves y han sido evacuados a un centro hospitalario.

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