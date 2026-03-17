Caída en Algodonales de dos parapentistas que resultan heridos graves

Los servicios de emergencia han trasladado al hospital a dos parapentistas que han resultado heridas de gravedad tras sufrir una caída cuando hacían parapente en Algodonales, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 recibió un aviso sobre las 14,15 horas de este lunes en el que se solicitaba ayuda porque dos parapentistas habían sufrido una caída a un desnivel de unos 100 metros en la zona de despegue de Levante.

Inmediatamente la sala coordinadora activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Control de Tráfico Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Los sanitarios y la Guardia Civil han confirmado al 112 que ambos sufren heridas graves y han sido evacuados a un centro hospitalario.