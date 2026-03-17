Caída en Algodonales de dos parapentistas que resultan heridos graves
El suceso ha tenido lugar en un desnivel de 100 metros en la zona de despegue de Levante de la Sierra de Líjar y ha requerido la intervención de los servicios de emergencia que los han trasladado a un centro hospitalario
Jerez - Publicado el
1 min lectura
Los servicios de emergencia han trasladado al hospital a dos parapentistas que han resultado heridas de gravedad tras sufrir una caída cuando hacían parapente en Algodonales, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.
El teléfono 112 recibió un aviso sobre las 14,15 horas de este lunes en el que se solicitaba ayuda porque dos parapentistas habían sufrido una caída a un desnivel de unos 100 metros en la zona de despegue de Levante.
Inmediatamente la sala coordinadora activó a los Bomberos, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a la Guardia Civil, al Centro de Control de Tráfico Aéreo y al de Coordinación y Rescate. Los sanitarios y la Guardia Civil han confirmado al 112 que ambos sufren heridas graves y han sido evacuados a un centro hospitalario.
Contenidos relacionados
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE JEREZ
"Feijóo es el vencedor, sobre todo moral, de los comicios del domingo y exige poner fin al bloqueo de los tres gobiernos autonómicos"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h