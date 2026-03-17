Mario Rivillos en COPE sobre su marcha del Palma Futsal: "Pues ya lo ha dicho José, no sigo y no es por tema económico"

La previa de la Copa de España del Palma Futsal no ha podido ser más tormentosa. Una de las peores broncas públicas del presidente José Tirado a la plantilla tras la mala imagen ofrecida en Peñíscola y por si fuera poco, la confirmación de que uno de los puntales del equipo, Mario Rivillos, se marcha a final de temporada.

La noticia de su posible adiós venía rondando hace días, el periodista Gustavo Muñana contaba el probable regreso a Inter de Rivillos. Tras esta noticia, Tirado decía en Deportes Cope Baleares el pasado jueves que había una segunda oferta de renovación porque la primera no la había aceptado el jugador. Tras unos días de impás, se ha hecho oficial la salida a final de temporada del jugador.

En el día de medios tomaba la palabra el presidente José Tirado para abroncar públicamente a la plantilla, hablar de una imagen que no se pueden permitir, acusar a algunos jugadores de estar fuera de forma y anunciar cinco posibles bajas a final de temporada. Además, Tirado anunciaba que no se había llegado a un acuerdo con el jugador y que deja el club a final de temporada.

Tras este anuncio del presidente, Rivillos atiende a COPE y lamenta que tener que valorar la situación en este momento de la temporada y antes de la Copa de España, que es este viernes en Granada. "Pues si lo ha dicho José ya está. No hemos llegado a un acuerdo y no es lo que me pregunta mucha gente, no es tema económico, es de condiciones. Ya en su momento podré decir lo que opino de todo esto. Ahora mi mente está en la Copa y tenemos que focalizar en la Copa, lo mío es secundario. Con mucha pena eso sí, yo sentía que me moría aquí. Deportiva ya no hay opción, el ciclo se va a acabar, un día tendré que colgar las botas (risas). Pero hay que cerrar siempre la puerta bien".

La entrevista a Rivillos se emite este martes en Deportes Cope Baleares (15:05h a 16h, 103.6FM, COPE MÁS MALLORCA).