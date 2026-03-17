Los médicos en huelga de Canarias pierden 180 euros al día por defender la sanidad pública: "No pararemos hasta que se sienten a negociar con nosotros"

Cada jornada de huelga les cuesta a los médicos 180 euros diarios de su bolsillo. Así lo ha confirmado Levy Cabrera, secretario general del Sindicato Médico en Canarias, quien subraya que este sacrificio económico es el último recurso que les queda para presionar al Ministerio de Sanidad a sentarse a negociar. A pesar del coste personal, los facultativos se mantienen firmes en un paro nacional para defender el futuro del Sistema Nacional de Salud.

EFE Médicos protestando

Las claves de la huelga

El epicentro del conflicto es la necesidad de actualizar el Estatuto Marco del personal estatutario, una norma que data de 2003 y que no se ha adaptado a la realidad actual de las titulaciones universitarias. Cabrera explica que hace 20 años la clasificación era clara entre licenciados (grupo A) y diplomados (grupo B), pero la llegada de los grados universitarios ha desdibujado estas categorías sin una correspondiente actualización salarial o de competencias.

A esto se suman unas condiciones laborales que los médicos consideran insostenibles. "Trabajo 24 horas seguidas", denuncia Cabrera, explicando que las horas de guardia no solo se pagan por debajo de la hora ordinaria, sino que tampoco computan para la jubilación. Una de las peticiones clave es regular la jornada, limitando los turnos a un máximo de 12 o 15 horas para garantizar la seguridad del paciente y el bienestar del profesional.

No se pueden trabajar más de 12 horas seguidas porque eso es perjudicial para el profesional y no es seguro para el paciente" Levy Cabrera Secretario general del Sindicato Médico en Canarias

Eloy Alonso | EFE Huelga médica en Asturias

Un diálogo bloqueado y sus consecuencias

El secretario general del Sindicato Médico acusa al Ministerio de Sanidad de jugar a la confusión. Denuncia que la ministra se ha reunido con el Foro de la Profesión Médica, un órgano que no tiene la potestad para desconvocar el paro, en lugar de negociar directamente con el comité de huelga. "Ha jugado a confundir a los medios de comunicación y a la población", afirma Cabrera, quien reitera su disposición a reunirse de inmediato.

Cabrera lamenta los inconvenientes que el paro causa a los ciudadanos, como la suspensión de consultas y cirugías no urgentes, pero insiste en que el objetivo es "sostener una sanidad pública y de calidad". Advierte de que la falta de especialistas ya está provocando una merma en el servicio, hasta el punto de que pacientes de Canarias están siendo derivados a Barcelona para cirugías complejas que ya no se pueden realizar en las islas por falta de personal.

Pese a la huelga, Levy Cabrera garantiza que la actividad esencial está cubierta. Los servicios mínimos son del 100% en áreas críticas como urgencias, unidades de vigilancia intensiva, oncología, diálisis y cualquier procedimiento que pueda suponer un daño irreversible para el paciente. "Que tengan confianza en sus médicos", pide a la población.

Unidad histórica del sector médico

La huelga, que se mantendrá hasta el viernes, destaca por una unidad sin precedentes en el sector médico a nivel nacional. Por primera vez, sindicatos de todas las comunidades, incluidos los de Cataluña, País Vasco y Galicia, se han sumado a una protesta conjunta. Cabrera señala que varios consejeros autonómicos, como el vasco, ya han mostrado su apoyo a una negociación para crear un estatuto propio del médico y poner fin al conflicto.