La tecnología de Aqualia viaja 2.000 años para proteger el corazón del Teatro Romano de Mérida

Aqualia ha completado una actuación técnica de alto valor patrimonial en el sistema de saneamiento del Teatro Romano de Mérida, un espacio con más de 2.000 años de historia. La intervención se ha centrado en el drenaje y mantenimiento preventivo de las cloacas romanas situadas bajo la zona escénica, garantizando así la correcta evacuación de aguas y la estabilidad de la infraestructura.

Una intervención de alta precisión

Los trabajos, coordinados con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, han consistido en la extracción del agua acumulada con equipos de bombeo de última generación y conducciones temporales diseñadas para entornos delicados. Toda la actuación se ha desarrollado bajo estrictos protocolos de protección arqueológica para respetar la estructura original romana.

La tecnología de Aqualia viaja 2.000 años para proteger el corazón del Teatro Romano de Mérida

El Teatro Romano de Mérida, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, cuenta con un avanzado sistema de drenaje de la época que demuestra el sofisticado conocimiento de la ingeniería romana. Más de dos milenios después, su conservación sigue siendo clave para la integridad del monumento.

Desde Aqualia, se subraya la importancia de unir ingeniería y patrimonio. "Trabajar en un escenario como el Teatro Romano de Mérida supone una enorme responsabilidad técnica y cultural. Cada intervención se planifica con detalle milimétrico para proteger la infraestructura original y contribuir a su preservación a largo plazo", indica Santos Benítez Martín.

La tecnología de Aqualia viaja 2.000 años para proteger el corazón del Teatro Romano de Mérida

Mantenimiento preventivo

Estas labores se enmarcan en el plan de mantenimiento preventivo que Aqualia desarrolla de forma continua. Este plan es esencial para hacer frente a episodios de lluvias intensas o a cambios en el subsuelo que puedan comprometer los sistemas históricos de drenaje.

Con esta actuación, Aqualia refuerza su compromiso con la gestión sostenible del agua, la conservación del patrimonio histórico y el apoyo al legado cultural de Mérida. La compañía pone así su tecnología al servicio de uno de los conjuntos arqueológicos más emblemáticos de España.