José Tirado: "Hay mucho interés en traer la Copa Intercontinental a Palma"

El Palma Futsal ganó su primera Liga de Campeones en Palma, en el velódromo Illes Balears, una día inolvidable para club y afición que festejó toda Mallorca. Ahora, tras haber ganado la segunda Champions en Armenia, las instituciones han visto la gran oportunidad de contar de nuevo con una competición internacional en Palma.

Ya no sería la Liga de Campeones, que posiblemente la UEFA organice en España de nuevo, se habla de Badalona, pero sí podría ser la Copa Intercontinental. En teoría tocaría que se disputara en Europa tras haberse jugado en Brasil. El Ayuntamiento de Palma y el Govern van a solicitar albergar la competición, que se dice incluso podría ampliarse, en lugar de una final entre el ganador de América y el de Europa, que fuera una final 4 incluyendo otros dos equipos. Todo está por ver aún pero el director general del Palma Futsal, José Tirado, revelaba en Deportes Cope Baleares el deseo de las instituciones.

"Se ha abierto la vía por parte de las instituciones de la posibilidad de traer la Copa Intercontinental aquí. No depende de nosotros. Hay un gran interés por parte del Govern y sobre todo el Ayuntamiento en que así sea y la idea sería jugarla en Son Moix. Es en Diciembre. Jugándose el año pasado en Sudamérica hay bastantes posibilidades de traerla a Europa, para nosotros si fuera así incluso con un formato de más equipos de África y Asia, sería muy bueno para el deporte balear, todo lo que podamos remar para que así sea lo haremos. La afición mallorquina en estos eventos se vuelca".

El club ha recibido felicitaciones especiales, como la de los Reyes de España que ayer enviaba al club un telegrama de felicitación firmado por don Felipe y doña Letizia por su Liga de Campeones. Además, el obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull,felicitaba en Deportes Cope Baleares al club.

Ganar es una ruina.-

El fútbol sala tiene muchas similitudes con el fútbol, aunque sea una modalidad distinta no deja de ser un deporte hermano que además depende del ente federativo del fútbol. Un ejemplo es la Liga de Campeones, con el mismo nombre que en el fútbol, sin embargo a pesar de la gran organización que supone la Champions futsal y la dimensión de su final 4, nada que ver con el fútbol en cuanto a los incentivos económicos, que son inexistentes en el fútbol sala.

La UEFA no bonifica llegar lejos en forma de premios económicos, aquí se trata tan solo del prestigio deportivo. El director general del club, José Tirado, lo encaja con deportividad y humor, no le queda otra, pero lo cierto es que le costó mucho dinero al club recompensar a los jugadores la pasada temporada. "Me ha arruinado" bromeaba el ejecutivo por las primas que nunca pensó hace un año que tendría que pagar cuando se pactaron en los contratos de los jugadores.

"Después de ganar la primera copa de Europa me convertí en pobre y ahora no os podéis imaginar. Tengo que ser consciente de los premios que tengo que pagar. Cuando negocié las primas me daba igual la cantidad porque nunca pensaba ganar la Champions. Este año con los nuevos contratos ya fui con cuidado porque vi que eran capaces de ganar".

Parece increíble que la UEFA, con las cantidades económicas astronómicas que maneja, no haya dispuesto premios para los equipos que lleguen lejos en su competición estrella. Obviamente la recompensa de ganar la Champions es muy grande para el palmarés del Palma Futsal, de los jugadores y técnicos, se dispara la cotización de sus jugadores, también el impacto del club para poder encontrar nuevas vías de ingresos. El Palma Futsal ha hecho historia y eso queda para siempre.