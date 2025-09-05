Johan Mojica, clasificado para el Mundial con Colombia tras imponerse a la Bolivia de Óscar López 3-0

Johan Mojica jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México. El jugador del RCD Mallorca se clasificaba esta madrugada para la cita mundialista de manera matemática tras ganar 3-0 a la Bolivia del también bermellón Óscar López, aunque el canterano no llegó a jugar.

Mojica era titular en la selección colombiana, una equipo formado por Camilo Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma (m.82, Juan Camilo Portilla), Richard Ríos, Jhon Arias (m.61, Jaminton Campaz), James Rodríguez (m.61, Juan Fernando Quintero); Luis Díaz (m.87, Marino Hinestroza) y Jhon Córdoba (m.82, Dayro Moreno).

El encuentro disputado en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y la clasificación supone el séptimo Mundial para la selección cafetera, tras imponerse en la penúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo de 2026.

Con goles de James Rodríguez, Jhon Córdoba y Juan Fernando Quintero, el equipo que dirige el argentino Néstor Lorenzo consiguió, además de la clasificación, romper una racha de seis partidos sin ganar y escaló al quinto lugar con 25 puntos.

El lateral mallorquinista es titular indiscutible tanto en Colombia como en el Mallorca, aunque en el último encuentro frente al Real Madrid, Jagoba Arrasate le daba entrada en la segunda parte ya que había tenido alguna molestia durante la semana.

En cuanto al resto de internacionales, Bergström no jugaba con Finlandia en la derrota en Noruega, Mascarell era titular en la victoria de Guinea Ecuatorial 2-3 en Santo Tomé y Príncipe, con el mallorquín Emilio Nsue en punta, Kumbulla hacía lo propio con Albania en el amistoso ante Gribaltar 0-1, Muriqi juega hoy con Kosovo en Suiza, por lo que cruza los dedos Arrasate dados los precedentes con las lesiones. Además, perdían con España sub 20 ante Francia en el amistoso disputado ayer, Jan Virgili y el mallorquín cedido al Córdoba Jan Salas.