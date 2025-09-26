Jagoba Arrasate: "Siento que estoy perdiendo dos veces"

Jagoba Arrasate está en su peor momento de su llegada al RCD Mallorca. Cuatro derrotas en seis jornadas, dos puntos, crisis de resultados, de juego y de imagen. El equipo bermellón fue una caricatura ante la Real Sociedad, un equipo muerto de miedo replegado y con balón incapaz de dar dos pases seguidos.

Lo que más le duele al técnico no es ya la pésima situación deportiva sino no ser capaz de que se vea un equipo reconocible. Siente que se ha traicionado con los planteamientos.

"Como Jagoba me gustaría no traicionarme a mí mismo. En las últimas jornadas tengo la sensacion de que estoy perdiendo dos veces, una por el partido y otra porque no me gusta lo que veo, lo que yo siento sobre cómo veo el fútbol. Eso a nivel personal. A nivel colectivo me gustaría ver un Mallorca reconocible y que lleve a cabo lo que pretendemos, que sea consciente de lo que hay en juego".

El entrenador reconoce que en Anoeta "tocamos fondo, es lo que siento yo. Es verdad que no ha pasado mucho tiempo pero la noche da para mucho y para reflexionar. Tenemos que cambiar, esto no es lo que nos gusta y no es lo que necesitamos. A veces piensas que es lo mejor pero luego te das cuenta de que no es así. Hemos priorizado arroparnos y estar pendientes de esas carencias, pero hay que trazar un camino e ir a por las cosas y no esperar que las cosas pasen".