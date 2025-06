Ingo Volckmann sobre un posible ascenso de rebote: "Estamos planificando para Segunda RFEF, pero todos deben cumplir las normas"

El Atlético Baleares tiene mucho trabajo avanzado en la planificación de la próxima temporada en Segunda RFEF. Tienen el mismo entrenador y una columna vertebral de jugadores importantes de esta temporada con contrato en vigor, como Bover, Andone, Tovar o Pol entre otros.

Además de la renovación de Moha Keita, el club ha hecho oficiales los dos primeros fichajes. Se trata del portero Pablo García del Torrent y del central Alejandro Pérez, central del Cornellà y al que conoce el técnico Luis Blanco de su etapa en el Espanyol B. Los próximos fichajes parecen inminentes.

El presidente Ingo Volckmann dejaba claro en Deportes Cope Baleares que la idea es la misma, intentar ascender, aunque no son ajenos a una circunstancia que puede ser determinante. Podrían verse de pronto de rebote en Primera RFEF si el Europa, el equipo que ascendió como campeón de grupo con todo el mérito, cumple con las normas de la categoría, la Primera RFEF.

Dichas normas exigen un campo de hierba natural a todos los participantes. El Europa ha solicitado una moratoria de una temporada para continuar jugando en su estadio, el Nou Sardenya, de hierba artificial. La Federación concede un tiempo de transición pero una temporada entera como pretende el equipo barcelonés. La otra solución es presentar un campo alternativo, como han hecho otros equipos como el Cornellà en los últimos años.

En la antigua Segunda B se aceptaba la hierba artificial, pero desde la creación de esta categoría, Primera RFEF, quedó reflejado en las normas de competición que sólo podrán jugar en césped natural.

En el remoto caso de que el Europa finalmente no cumpla los requisitos, el equipo que ocuparía su puesto es el Atlético Baleares como segundo clasificado en la liga. En el club de la Vía de Cintura no lo ven probable.

El presidente Ingo Volckmann, afirmaba en Deportes Cope Baleares que "a todos les han hecho cambiar el césped y hacer una inversión, o jugar en otro sitio. No tenemos nada contra el Europa, tienen que jugar en un campo de césped natural y ya está".

El director general, Patrick Messow, analiza lo que puede suceder el 30 de Junio si el Europa no cumple los requisitos: " tendríamos bastante trabajo y adaptarnos lo más rápidamente posible. Es algo extraño que pasa pocas veces. Pensamos en Segunda RFEF y si luego pasa ya nos adaptaremos y veremos si podemos cambiar algo. Aún quedan algunos jugadores por concretarse".

Volckmann bromeaba sobre esta posibilidad: "esto sería típico del Atlético Baleares, sufriendo para subir y luego que pasara esto. Seguramente no va a ser así y el Europa jugará en otro sitio, se lo merecen y ya está", sentencia el presidente.

Se mantiene el proyecto.-

El propietario y presidente del Atlético Baleares, Ingo Volckmann, mantiene el respaldo económico aunque viene avisando en las últimas temporadas que no puede asumir ese nivel de inversión. "Tenemos la ambición de subir, quizá no hiciera falta pero yo la tengo y esto cuesta dinero. El problema es más grave, es el dinero. Ilusión siempre tengo, si tuviera empresas o otros amigos que quisieran colaborar sería mejor. Alguna vez no podré aguantar toda la inversión porque el dinero no viene de la luna. La situación no está bien en Alemania pero no puedo dejar así al Atlético Baleares. Y si un día no puedo estar, buscaremos una solución para que el club esté bien. Estoy abierto, antes no era así, soy realista y quiero lo mejor para el club".