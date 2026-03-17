Iker Fernández, del silencio al ruido de los motores, tercero en el circuito de Karts de la Academia Carlos Sáinz: "Desde pequeño me gustaban los coches y así encontramos mi deporte"

Hay veces en las que los límites nos los ponemos nosotros mismos, pero cuando hay voluntad e ilusión por una actividad, esos límites a menudo se diluyen o se ven desbordados. Basta con no conformarse con la etiqueta que alguien te colocó, sea por una enfermedad o por una característica física o de cualquier otro tipo.

El deporte es uno de los campos más abonados a los desafíos, a superar esos límites, por ello se habla de la escuela de vida del deporte. Y es algo que también ha demostrado un niño que ahora tiene nueve años, se llama Iker Fernández y es el tercer clasificado en su categoría en el circuito de la Academia de Karting de Carlos Sáinz (CS55 Racing Karting Academy). Fue el pasado mes de Septiembre.

En el caso de Íker Fernández este podio tiene un doble sabor a victoria, primero porque ya es difícil llegar a ser de los mejores en cualquier especialidad deportiva, en segundo lugar porque para llegar ahí ha tenido que superarse. Con una gran pasión por los coches desde bien pequeño, los karts era lo que más le atraía y eso que probó otros deportes. Iker fue diagnosticado con autismo e hipersensibilidad auditiva, por lo que quizá las ganas de huir del ruido se topaba de frente con el deseo de conducir e ir al encuentro del rugido de los motores.

No ha sido y no debe ser fácil para él, de no haber tenido esa pasión seguramente se hubiera alejado de ese mundo, buscando otras actividades. No en su caso. Probó con auriculares, con tapones, dice que al final se le caen. Se aleja un poco del kart cuando lo van a arrancar y luego para allá que va.

A Iker le gusta tenerlo todo en orden, estar prevenido, preparado 20 minutos antes para subirse al coche. Se pone el mono y el caso antes que nadie y dice estar más tranquilo en el coche que por ejemplo en la Gala de este martes en la que va a ser homenajeado, es la Gala de l 'Esport del Consell de Mallorca. No hace mucho fue homenajeado en Marratxí también en la gala del municipio, en la que coincidió con el tenista Carlos Moyá.

Su ídolo es Carlos Sáinz, al que conoció en 2023, pero dice que también lo es Ayrton Senna, el mítico piloto brasileño fallecido en 1994, después de ver imágenes de sus carreras. Iker sueña en grande, de la misma manera que con el karting ha soñado ya que es campeón del mundo de Fórmula 1.

No habrá nadie que le pueda decir que se lo quite de la cabeza, soñar en grande es la forma de superarse como ya ha hecho. En esta página puedes escuchar la entrevista a Iker y su padre Sergio.