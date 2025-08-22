Homenaje a Sergi Llull en el España-Alemania: "Ha sido un orgullo y un privilegio defender la camiseta de la selección"

El baloncesto español es un libro que va cerrando capítulos gloriosos como la retirada de sus leyendas, dos baleares, Rudy Fernández retirado hace un año y ahora Sergi Llull, quien ha cerrado su etapa en la selección a los 37 años. De hecho es ya un hito que el menorquín continúe en activo esta temporada en el Real Madrid, por mantener la ilusión y esa llama competitiva que siempre ha tenido el de Mahón.

Ese libro que es el baloncesto español tiene que seguir escribiendo páginas, pero serán distintas, porque los protagonistas son otros, atrás quedan esos capítulos gloriosos con jugadores de leyenda y lo que viene es un equipo que no deja de competir pero que tiene que recurrir a otras herramientas colectivas en ausencia del talento de antaño.

Justo cuando va a comenzar el Eurobasket, dentro de una semana, la Federación Española de Baloncesto rendía homenaje a Sergi Llull ante el público de Madrid en el último amistoso en territorio nacional antes del campeonato, en Madrid y ante la campeona del mundo, Alemania.

El partido después fue intenso y nada amistoso, como un partido de Eurobasket entre dos equipos competitivos y con buena imagen de España que perdía de un punto.

Pero al principio y al final hubo emoción y lágrimas. En el preámbulo Sergi Llull, acompañado por su familia, con más sonrisas que lágrimas intentando disfrutar el homenaje ante la afición. Al final del encuentro, el homenaje al seleccionador Sergio Scariolo que acaba ciclo brillante este verano en España. Y las más inesperadas, las lágrimas de Alberto Díaz en El Partidazo, que se pierde el Eurobasket por lesión.

Sergio Llull, capitán del Real Madrid y exjugador de la selección española, reconocía en el homenaje que ha sido un "orgullo" ser parte del combinado nacional.

Recibido por un pasillo formado por los jugadores por y el seleccionador nacional, Sergio Scariolo, recibió el calor de las gradas del pabellón donde el Real Madrid ejerce como local.

El base menorquín ha vestido la camiseta de España en 173 ocasiones, campeón del mundo en 2019, triple campeón de Europa en 2009, 2011 y 2015, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bronce en los Juegos de Río 2016 y en el Eurobasket de 2013.

"Muchas gracias. Pisando el campo me dan ganas de ponerme las zapatillas y ponerme a jugar. Gracias a Elisa y la FEB por dejarme despedirme delante de vosotros, la afición. Para mí ha sido un orgullo y un privilegio defender la camiseta de la selección verano tras verano. Dar las gracias a mi familia, din ellos no estaría aquí. Desearle suerte al equipo, ya sabéis los valores y la responsabilidad que conlleva esta camiseta. Voy a ser un aficionado más, voy a estar seguro de que habréis dado todo al acabar el campeonato. Mucha suerte", afirmaba Llull antes del partido.

Llull recibía una camiseta conmemorativa y el acta de su primer partido con la selección, en 2009, en un homenaje en el que estuvieron presente la presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar, además de su mujer, hijas, padres y hermano.

Bajo el característico grito en su apoyo de "Llull, Llull, Llull" por parte de la grada, el capitán del Real Madrid se despidió de la afición con una foto final rodeado de sus familiares, la actual plantilla de la selección, incluido el cuerpo técnico, y los cuatro galardones continentales obtenidos con España.