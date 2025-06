Guillem Boscana: "Esperamos respuesta de Pablo Cano a la oferta de renovación"

Guillem Boscana ha celebrado su temporada 43 en el club, el Imprenta Bahía San Agustín ahora conocido como Fibwi Palma con un ansiado y peleado retorno a la Primera FEB, tres años después de perder la categoría, la antigua LEB Oro. Muchos años pero Boscana no piensa para nada en la jubilación del baloncesto.

El presidente entiende este deporte como parte de su vida por lo que a la pregunta de cuánto tiempo le queda en la presidencia, responde que mientras se lo permita la salud. Han sido días de celebración, de visita institucional, de liquidar la temporada y ya están con los números para la próxima campaña en Primera FEB y el proyecto que quieren diseñar junto al director deportivo Martí Vives.

Lo primero es el entrenador, por ello Pablo Cano se ha marchado a Uruguay sabiendo las intenciones del club y lo que le ofrecen. El técnico decía en COPE que faltaban algunos detalles y que a él le encantaría seguir. ¿Qué falta entonces?

"Falta que nos diga que sí a la oferta. Estoy convencido de que cuando uno quiere seguir y el club quiere que sigas, de cada 100, 99'5 se cumple. Estamos todos contentos y los pequeños flecos se solucionarán pronto. Los flecos son dinero sí, pero nosotros le hemos hecho la mejor oferta posible que le podíamos hacer. Intento dar el máximo y no cambio. Si le va bien fantástico, si no le va bien pues mala suerte. Siempre lo he hecho así", indica Boscana en Deportes Cope Baleares.

Sobre los planes con la plantilla, obviamente habrá que reforzar el equipo para el reto de la Primera FEB, Boscana querría también que siguieran al menos "cuatro o cinco de este año pero tampoco sé si nos entenderemos".

El presidente calcula que debe subir de los 550.000 euros de presupuesto de este año a los 750.000-800.000 euros. Sabe que aumentará la ayuda pública pero que más de la mitad de los ingresos deben ser privados contando con los diferentes patrocinadores del club así como los abonados. Espera llegar a los 2.000 abonados y no se muestra contrariado por el hecho de tener otro equipo, el Palmer, en la capital. "Muchos aficionados quieren ir a ambos, a mí me han dicho muchos que estaban encantados de tener baloncesto cada fin de semana en Son Moix".

Sobre una posible unión de los dos clubes, que se planteó hace un año, dice en COPE "no me lo tienen que preguntar a mí. Yo sigo en el mismo sitio, los que se fueron del club fueron ellos. Después de que hayan hecho otro proyecto y lo bien que les ha ido, es normal que quieran hacer su camino. Yo estoy abierto a todo. Este año no se ha puesto sobre la mesa, hace un año sí. Pero en aquel momento ya teníamos los dos nuestras decisiones tomadas con entrenador etc".